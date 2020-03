Asl Bt, on line il concorso pubblico per 162 collaboratori amministrativi

E' on line sul sito della Asl Bt il concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n.162 collaboratori amministrativi. "E' un concorso gestito dalla Asl Bt per conto di tutta la regione Puglia - dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt - le procedure sono on line e invitiamo tutti i candidati a rispettare quanto previsto per la corretta gestione di un concorso che vedrà sicuramente la partecipazione di numerosi candidati".

"Ringrazio in questa occasione i dipendenti dell'area del personale, diretti dal dottor Francesco Nitti - continua Delle Donne - per il lavoro incessante che stanno portando avanti anche in situazioni di difficoltà come quella che stiamo vivendo. Proprio in queste ore, infatti, per far fronte all'emergenza Coronavirus abbiamo anche avviato procedure di urgenza per l'assunzione di 45 infermieri, 18 operatori socio-sanitari, 2 specialisti di malattie infettive e 4 specialisti dell'apparato respiratorio".

"Siamo tutti impegnati a fronteggiare l'emergenza - conclude il Direttore Generale - ma è importante sottolineare che le altre attività devono necessariamente andare avanti per tutti i nostri pazienti, per le loro famiglie e per tutti i cittadini che hanno noi come punto di riferimento. L'avvio di un concorso per figure amministrative è occasione privilegiata per me in questo momento per sottolineare l'importante ruolo che svolgono all'interno del complesso mondo delle aziende sanitarie. Tutta l'attività clinica è sempre supportata da attività svolte, a volte anche in emergenza come in questo caso, da un apparato silenzioso e discreto fatto di donne e uomini che mandano avanti procedure e trovano soluzioni per assicurare prima possibile il servizio più efficiente. La nostra organizzazione si regge anche sul loro lavoro e sulla stretta collaborazione del direttore sanitario, dottor Vito Campanile, e del direttore amministrativo, dottor Giulio Schito, che sempre sostengono e guidano con alta professionalità e competenza processi che richiedono la sinergia tra competenze diverse".

Link concorso per 162 collaboratori amministrativi:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/concorso-di-collaboratori-amministrativi