Coronavirus, rinviata la sanificazione delle scuole cittadine

La decisione del Governo di disporre la chiusura di scuole ed università su tutto il territorio nazionale sposterà, di qualche giorno, le attività di sanificazione e disinfezione straordinaria degli edifici scolastici cittadini previste a partire da oggi.

Tutto rinviato dunque alla settimana prossima nei giorni immediatamente precedenti la riapertura, allo stato fissata per il 15 marzo.

Inizia oggi l’analoga attività di sanificazione e disinfezione straordinaria degli edifici comunali, una delle misure prese dal gruppo di lavoro insediato dal Commissario Straordinario in questi giorni per programmare ed eseguire i provvedimenti necessari prevista nei giorni di venerdì 6, a partire dalle ore 14.00, e sabato 7 marzo, come di seguito: