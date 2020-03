L'asso. Ideazione si trasferisce nella nuova sede di via Vespucci

L'aAss. Soc. Cult. Ideazione, da anni è presente nella città federiciana con eventi sociali, culturali e sportivi inaugura nei prossimi giorni una nuova sede operativa pronta a nuove sfide:

«L'impegno profuso in questi anni - dichiara il presidente Antonio di Gregorio - ci ha fatto raggiungere la consapevolezza che, attraverso la costanza, l'impegno, i sacrifici, la determinazione ed il gioco di squadra i grandi risultati possono ottenersi. Per il 2020 l'agenda dell'associazione Ideazione sarà ricca di sorprese, appuntamenti e domenica 8 marzo si apriranno finalmente le porte della nuova sede operativa dell'associazione Ideazione sita nel cuore di Andria, in via Vespucci n. 44 - 46.

Per la nostra associazione avere un luogo di riferimento è un grande risultato - aggiunge il presidente di Gregorio - ma in fondo è solo l’ennesima sfida, l'ennesimo punto di partenza.

Adesso bisogna trasformare questo spazio in un luogo vivo, in cui si realizzino attività che contribuiscano alla crescita della nostra comunità da un punto di vista sociale e culturale.E’ la nostra prossima sfida e ci auguriamo di riuscire a vincerla, con la collaborazione di tutti coloro che vorranno darci una mano.

Ideazione si propone come contenitore di idee e di iniziative, ma anche di ricerca, in una città negli ultimi tempi assopita da un punto di vista culturale e sociale, impegnandoci a realizzare risultati all’altezza delle professionalità impiegate.

In questi anni - conclude il presidente di Ideazione - tanto abbiamo fatto e se siamo riusciti a realizzare i nostri progetti un ringraziamento lo dobbiamo rivolgere anche alle istituzioni del territorio, ai partners commerciali, alle altre associazioni, a tutte quelle donne ed uomini che hanno deciso di sposare il progetto sociale e culturale targato Ideazione».