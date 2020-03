Coronavirus, Dino Leonetti: «Noi medici, ora siamo in trincea»

Il medico di famiglia, il dottor Dino Leonetti - Domus Medica in via M. D'Azeglio -, da sempre attivo sul fronte dell'associazionismo e da sempre in prima linea nelle battaglie a difesa dell'ambiente e quindi della salute pubblica interviene sulla questione "coronavirus" e sull'impegno incondizionato che medici, infermieri e tutto il personale sanitario sta dando in questi giorni di particolare criticità per l'emergenza nazionale che, com'è evidente, sta creando non pochi disagi dal punto di vista sociale, culturale ed economico:

«Ogni giorno. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00, con pausa pranzo dalle 13,00 alle 15,00.

Siamo cinque medici di famiglia e svolgiamo turni di mezza giornata in ambulatorio e l'altra metà dedicata alle visite domiciliari. Siamo reperibili quasi in ogni momento al telefono, con telefonate, con messaggi su WhatsApp , su Facebook, con sms. Facciamo del nostro meglio per esserci sempre.

Spesso ci investono di problemi quasi fossimo esperti di ogni sapere medico, una sorta di multispecialisti tuttologi, partendo dalla onicogrifosi e finire alla dermatite seborroica, passando per cardiopatie ipertensive, neuropatie e malattie neoplastiche.

Ci chiedono doti da psicologo, da consulente fiscale, da leguleio, da sindacalista, da parente acquisito, da persona di fede.

Siamo stati in prima linea in tutte le vicissitudini di questi decenni, attutendo le tensioni sociali e le crisi sanitarie, indotte da altri attori sociali.

Facciamo un lavoro meraviglioso.

Ora tocca al virus.

Vuoi sapere cosa penso fino in fondo? Che per me è più devastante il numero di giovani ammalati di cancro, quello dei bambini a cui viene fatta diagnosi di autismo, di ammalati di cancro della mia città che non ce la fanno.

Ora tocca al virus e tutti sono concentrati nel ridurre le occasioni del contagio. Giusto.

E noi medici di famiglia? E i pediatri di base?

Rimaniamo al nostro posto.

Ogni giorno accogliamo i nostri pazienti nel nostro ambulatorio e non temiamo di ammalarci, pur sapendo che questo sia possibile in ogni momento, nonostante tutti gli accorgimenti per proteggerci che pure adottiamo.

Siamo qui perché abbiamo scelto di fare un mestiere unico, che non si potrà comprendere mai se non praticandolo.

Voglio ringraziare - conclude il dottor Leonetti - chi si sta ricordando dei medici e degli infermieri, degli operatori del soccorso, degli amministratori sanitari, degli operatori di sicurezza. Sono persone in carne ed ossa come noi, che fanno anche loro tutto il meglio possibile.

In trincea».