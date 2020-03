Coronavirus, adottati ulteriori provvedimenti da parte dell'ente comunale

Il Comune di Andria ha adottato, in queste ultime ore, alcune ulteriori misure in tema di Coronavirus.

Verrà disposto in queste ore il divieto di utilizzo delle palestre scolastiche, sia per i soggetti interni che per quelli esterni; il divieto di accesso al pubblico alla Biblioteca Comunale; all'ingresso del Palazzo di Città il personale identificherà i cittadini con richiesta di indicazione di eventuali viaggi esterni alla città effettuati negli ultimi 14 giorni; verrà stabilito e reso noto un diverso calendario di accesso del pubblico ai settori comunali e il loro numero ottimale, per evitare sovraffollamento; è stato dato mandato al Servizio Innovazione Tecnologica di verificare termini e modalità di telelavoro per i dipendenti comunali che volessero utilizzarlo; è stato comunicato alle associazioni sportive del territorio, che utilizzano gli impianti sportivi comunali, di osservare le disposizioni dettate dal Governo, che per la nostra città, zona non rossa, è di disputare gli eventi a porte chiuse e con le dovute precauzioni. In tal caso infatti le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli anti coronavirus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori.