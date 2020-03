Da diversi anni ormai M’illumino di Meno è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: anche la città di Andria, grazie ai volontari di Legambiente, ha risposto "presente!" all'appello, nel pieno rispetto delle norme di precauzione e sicurezza previste a causa dell'emergenza Covid19.

I partecipanti si sono ritrovati in piazza Catuma, che per l’occasione è rimasta spenta dalle ore 20 alle ore 22, come anche i tre campanili che caratterizzano lo skyline della nostra città.



L'obiettivo è serio: ridurre l'inquinamento adottando stili di vita più consoni e all'insegna della sostenibilità, tra cui per esempio la piantumazione di alberi. L’invito di Caterpillar e Legambiente è proprio quello di piantare un albero, perché gli alberi si nutrono di anidride carbonica e sono lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell'aumento dei gas serra nell'atmosfera terrestre e quindi dell'innalzamento delle temperature. Gli alberi e le piante emettono ossigeno, filtrano le sostanze inquinanti, prevengono l'erosione del suolo, regolano le temperature. Gli alberi sono macchine meravigliose per invertire il cambiamento climatico. Per frenare il riscaldamento globale bisogna cambiare i consumi, usare energie rinnovabili, mangiare meno carne, razionalizzare i trasporti. Tutti rimedi efficaci nel lungo periodo. Ma abbiamo poco tempo e il termometro globale continua a salire.