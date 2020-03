Coronavirus, salgono a 44 i positivi in Puglia. Confermato un caso ad Andria

Sarebbe stato confermato il primo caso positivo di Coronavirus ad Andria: si tratterebbe di un uomo sulla 60ina che attualmente è ricoverato nel reparto di malattie infettive a Bisceglie da venerdì scorso, intanto ieri l'esito positivo del tampone. La famiglia del paziente è stata messa in quarantena e nessuno mostra sintomi allarmanti. Anche il paziente sarebbe in buone condizioni generali. Sia la rete parentale e coloro che sono entrati in contatto con il paziente sono stati contattati dalla Asl Bt per attivare un sistema di monitoraggio della salute degli stessi.

Questo sarebbe il terzo caso confermato della Bat, l'unico ad Andria, mentre nei giorni scorsi si sono susseguite varie ipotesi che non hanno trovato riscontro. In particolare, gli altri due casi corrisponderebbero all'uomo tranese ed a una donna di Margherita di Savoia, come confermato oggi pomeriggio dal Sindaco della città delle Saline, Bernardo Lodispoto.

Rinnoviamo l'invito a non diffondere fake news e di attenersi alle fonti ufficiali.

Sono sempre valide le raccomandazioni a seguire le 10 regole stilate e diffuse dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità:

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8. I prodotti “MADE IN CHINA” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei rientrato dalla Cina da meno di 14 giorni

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Intanto il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che oggi 8 marzo – con aggiornamento alle ore 19.00 - sono stati effettuati 108 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 103 sono risultati negativi e 5 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:4 Provincia di Lecce; 1 Provincia di Foggia.

Con questo aggiornamento salgono a 44 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.



Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Lecce e di Foggia, hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.