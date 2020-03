"Scusate qualche parola" in ricordo di Michele Palumbo

Sono trascorsi tre anni da quando il collega, Michele Palumbo, ha lasciato un gran vuoto nella nostra comunità.

Sapientemente, raccontava al meglio qualsiasi cosa.

A volte, lo faceva uscendo “fuori dagli schemi” canonici del politcally correct, ma sempre con garbo, perché il suo obiettivo non era quello di offendere, ma di far conoscere al lettore la verità dei fatti e non una realtà falsata.

Questo faceva sì che contro di lui si scagliassero i “potenti” di qualsiasi colore politico, perché il sui unico obiettivo era quello di adempiere al proprio dovere e non far contento l’amministratore di turno.

Una delle sue più grandi qualità era l’ironia. Infatti, egli stesso nella sua tesi di laurea aveva scritto che: “la rivolta è il ridere”. Ed è proprio questa sua capacità che manca, considerato il delicato momento che sta attraversando il nostro paese e la nostra comunità.

Sicuramente, sul coronavirus Michele avrebbe saputo raccontare ciò che sta accadendo senza creare allarmismi, ma facendo sorridere amaramente il lettore con uno sberleffo al virus che sta cambiando le nostre vite.

Sempre attento alle questioni politiche della nostra città, durante l’ultima campagna elettorale, con un suo acuto “scusate qualche parola”, suggerì ai vari candidati sindaci di non essere “il sindaco di tutti”, ma di quella parte della città laboriosa e rispettosa delle regole e diventare strenuo sfidante della restante minoranza. Suggerimento che non avrebbe risparmiato nemmeno in questa campagna elettorale, considerata l’attuale situazione politica cittadina.

Ricordiamo Michele Palumbo con uno dei suoi “scusate qualche parola” proprio sulla politica locale: “il lettore, a questo punto, sarà comprensivo se concludiamo invocando il ritorno di un vecchio protagonista del Carnevale: Pulcinella. Pulcinella, che sapeva fare lo sberleffo anche alla fame e alla morte. Sì, è sempre più opportuno il ritorno dello sberleffo contro i seriosi e gli scemi. È necessario il ritorno del pernacchio, dell’ironia. Come spesso è stato detto, infatti, il mondo è in mano alle persone serie. I risultati si vedono”.