Coronavirus, chiuse tutte le case funerarie di Andria fino al 3 aprile

Le Imprese Funebri della città di Andria, in ottemperanza al Decreto del 4 Marzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle disposizioni delle autorità sanitarie locali ai fini di prevenzione e solamente con proposito precauzionale per la salvaguardia della salute pubblica e di assicurare il contenimento della diffusione del Coronavirus, comunicano alla cittadinanza la chiusura immediata delle proprie Case Funerarie sino al 3 Aprile 2020.

«Siamo amareggiati di non potervi offrire le nostre strutture - si legge nella nota congiunta delle imprese Funebri della città di Andria -, ma in questo delicato momento siamo tenuti anche noi, come tutti, a collaborare. Siamo certi della comprensione e collaborazione da parte di tutta la cittadinanza Andriese».