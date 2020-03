Coronavirus, Banfi: «Noi vecchietti abbiamo gli anticorpi e siamo forti!»

Nonno Libero interviene sul dibattito che si tiene in queste settimane relativamente all’emergenza Coronavirus. Lo fa come sempre, con il sorriso, lo stesso che ha da sempre contraddistinto il suo mestiere di attore, sottolineando che la morte di un nonnino non ha meno valore della morte di una persona più giovane, ironizzando poi sull'aspetto positivo del Coronavirus: «ha insegnato a tutti gli italiani l’abitudine di lavarsi le mani, spesso e bene. Prima, magari, erano di più quelli che ‘se ne lavavano le mani’...Certo, da questo punto di vista, Ponzio Pilato ci avrebbe fatto un baffo e non avrebbe avuto proprio nulla da temere da questo coronavirus! - replica Banfi - Ma presto, nessuno di noi avrà più motivo per averne paura e ne rideremo».

In un'intervista rilasciata all’Adnkronos, l’attore andriese ha confessato: «Da bambino, quando ancora vivevo a Canosa di Puglia, ho avuto in serie tifo, paratifo, malaria ed epatite virale... dovevo morire a dieci anni e oggi che ho 84 anni posso dire che quelle malattie mi hanno fortificato e rafforzato. Dunque, come nonno Libero, dico a tutti i vecchietti come me di non avere paura del coronavirus e di stare tranquilli, perché noi abbiamo gli anticorpi e siamo forti!».