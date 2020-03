Degrado e incuria al centro famiglie di piazza sant'Agostino

La Regione Puglia alla fine di questa settimana avrà 209 posti in terapia intensiva per il Covid-19

L'annuncio di Emiliano: «Con questa disponibilità di posti si potrà far fronte a uno scenario ipotetico, calcolato sulla base dell’esperienza fatta in Lombardia, con circa 2000 infetti, di cui 1000 ricoverati in ospedale»