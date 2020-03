Coronavirus, Tele Dehon allarga la sua programmazione liturgica

Lo stop alle celebrazioni liturgiche in Italia decise dalla Cei in conseguenza dei decreti del Governo nazionale, al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da “coronavirus”, ha spinto l’emittente televisiva Tele Dehon (diffusa in DVB-T in Puglia, Basilicata, Calabria e Campania) a modificare il proprio palinsesto, incrementando la produzione di programmi religiosi, per rispondere, in particolare, alle esigenze dei fedeli dei territori serviti e anche dei fedeli che possono connettersi tramite Internet in streaming sul sito www.teledehon.it, tramite app ios/android, Smart Tv LG – Samsung - Android, Amazon Fire Stick.

«È un momento di grande disagio per i fedeli cristiani – sottolinea Padre Francesco Mazzotta, direttore responsabile di Tele Dehon – privati del quotidiano incontro con la Parola di Dio e con l’Eucarestia. Il tutto, tra l’altro, in un periodo forte dell’anno liturgico, quale la Quaresima. Abbiamo quindi deciso di aumentare il numero di celebrazioni da trasmettere dal Santuario del Santissimo Salvatore di Andria, aggiungendo appuntamenti liturgici anche in prima serata, per favorire l’incontro con Dio nelle case raggiunte dal nostro segnale e tramite la rete. La Chiesa stessa è rete e Tele Dehon darà la possibilità non solo al pastore della diocesi di Andria, sua ecc. Mons. Luigi Mansi, ma anche a diversi sacerdoti, che a turno si alterneranno nelle celebrazioni liturgiche, rigorosamente senza popolo di Dio, di poter mantenere in questo periodo almeno un minimo contatto con la porzione del gregge a loro affidata».

Questa la programmazione prevista, almeno fino al 3 aprile, con l’auspicio che per quella data sia stata superata l’emergenza sanitaria in Italia:

Lunedì: SS. Messe alle ore 07.15 - 18.00; “Dialoghi sulla fede (rubrica di approfondimento religioso)” ore 21.15

Martedì: SS. Messe alle ore 07.15 - 18.00 - 21.15;

Mercoledì SS. Messe alle ore 07.15 - 18.00; “Incontro alla Parola (Lectio divina)” ore 21.15;

Giovedì: SS. Messe alle ore 07.15 - 18.00; “Adorazione Eucaristica” ore 21.15;

Venerdì: SS. Messe alle ore 07.15 - 18.00; Via Crucis ore 21.15;

Sabato: SS. Messe alle ore 07.15 - 18.00; “Preghiera dell’Ufficio delle Letture” ore 21.15

Domenica: SS. Messe alle ore 07.15 - 18.00 - 21.15.

Naturalmente, restano confermati tutti gli appuntamenti con “Lodi”, “Vespri”, Rosari, Coroncine della Misericordia e Compieta.