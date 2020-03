Al via l'ultima call del progetto WiFi4EU aperta ai Comuni

Il prossimo 17 marzo dalle ore 13 – e fino alle ore 17 del 18 marzo – i Comuni italiani potranno candidarsi all'ultima call del programma WiFi4EU, che mette a disposizione voucher del valore di 15.000 euro ciascuno per finanziare la realizzazione di reti wifi pubbliche. I fondi a disposizione ammontano a 14,2 milioni di euro, che permetteranno l'erogazione di 947 voucher ad altrettanti Comuni europei.

Come funziona: l'iniziativa WiFi4EU è aperta ai comuni e alle associazioni costituite da comuni (che presentano domanda a nome di uno o più dei loro membri). L'elenco dei soggetti ammissibili è aggiornato dagli Stati membri prima di ogni invito a presentare candidature. Una volta che un comune si aggiudica un buono, è libero di installare gli hotspot WiFi4EU in qualsiasi luogo pubblico considerato un centro della vita pubblica: municipio, biblioteche, centri sanitari, musei, piazze, parchi ecc. Il buono fornirà un finanziamento di importo fisso per ciascun comune e finanzierà i costi delle apparecchiature e dell'installazione, mentre il beneficiario sosterrà i costi per la connettività e la manutenzione delle apparecchiature per almeno 3 anni. I comuni che ricevono un buono sceglieranno i “centri della vita pubblica” in cui gli hotspot WiFi4EU (punti di accesso senza fili) saranno installati. Inoltre possono utilizzare il buono WiFi4EU per finanziare parzialmente un progetto di valore superiore.

Assegnazione dei buoni: i buoni WiFi4EU sono assegnati in base al criterio "primo arrivato, primo servito". Al fine di garantire un equilibrio geografico, ciascun paese partecipante avrà diritto a un minimo di 15 buoni e a un massimo pari a una percentuale del bilancio dell'invito.

Come candidarsi: l'iniziativa WiFi4EU sarà accessibile mediante procedure semplici e non burocratiche, quali domande online, pagamenti effettuati con buoni e requisiti di monitoraggio semplificati. I comuni che desiderano chiedere un buono devono prima iscriversi al portale WiFi4EU. Una volta registrati, possono presentare domanda quando viene pubblicato l'invito ritornando sul portale e inviando la loro candidatura. I vincitori dei progetti saranno selezionati in base all'ordine di presentazione. Se non riesci a ottenere un buono durante il primo invito, puoi riprovare in quelli successivi.