Stamane, Ferrotramviaria s.p.a., in qualità di soggetto attuatore della Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti, ha consegnato ufficialmente al Comune di Andria la viabilità limitrofa alla nuova stazione ferroviaria Andria Sud. Considerate le misure di contenimento del diffondersi del virus COVID-19, d’intesa con l’Assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, è stato deciso di rinviare la manifestazione per l’inaugurazione vera e propria ad altra data.

Alla consegna sono intervenuti i soli rappresentanti istituzionali degli uffici del Comune di Andria e di Ferrotranviaria.



Come si ricorderà il 27 febbraio è stata firmata, a Palazzo di Città, presente il Commissario Straordinario, la convenzione per la consegna, da Ferrotranviaria s.p.a. al Comune di Andria, delle infrastrutture realizzate contestualmente alla stazione Andria Sud (strada di collegamento tra via Bisceglie e Via Paganini, viabilità antistante l’entrata della stazione – via Borodin e via Latilla (traverse di Via Mozart), piste ciclabili a doppio senso di circolazione e relativi impianti di pubblica illuminazione e di smaltimento delle acque meteoriche).

La convenzione, prevede, in particolare, che le acque meteoriche provenienti dalle strade di accesso alla stazione, via Latilla e via Borodin consegnate al Comune, confluiscano nella condotta e negli impianti gestiti da Ferrotramviaria che curerà anche la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della condotta che insiste al di sotto della strada comunale complanare alla ferrovia che dal nuovo parcheggio pertinenziale della stazione si immette su Via Bisceglie.

Il Comune si farà carico, inoltre, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale, comprensiva della relativa segnaletica e degli impianti di illuminazione.

La nuova stazione Andria Sud, comprensiva di aree di parcheggio e viabilità di accesso, fa parte degli interventi compresi nel Grande Progetto di adeguamento ferroviario dell’area metropolitana del nord barese.

Il finanziamento dell’opera complessiva è stato garantito mediante fondi europei del Programma Operativo 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro.

A seguito del collaudo definitivo dei lavori di realizzazione della stazione Andria Sud oggi dunque si è proceduto alla consegna al Comune delle opere e, contestualmente, all’apertura di via Borodin e via Latilla, in corrispondenza dell’ingresso principale della nuova stazione, all’apertura della nuova strada che partendo dalla rotatoria di Via Bisceglie si sviluppa per circa 1.100 metri fino al passaggio a livello di Via Paganini, che verrà chiuso contestualmente per consentire il completamento del raddoppio della linea ferroviaria tra Corato e Andria sud, i cui lavori infrastrutturali sono in avanzato stato di realizzazione.



I lavori di segnalamento ferroviario sono in corso e l’apertura della nuova stazione di Andria sud, quale stazione di testa provvisoria della tratta Bari-Andria sud, è prevista per la fine del 2020.