Coronavirus, attivato il Centro Operativo Comunale per gestire l'emergenza

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, si è reso necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a fronteggiare l’emergenza per il soccorso ed assistenza alla popolazione.

Per il raggiungimento di tali obiettivi e per garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa sono stati individuati i vari responsabili delle funzioni di supporto in emergenza e attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

La sede del centro sarà ubicata in Via Tiziano n. 3 che ospita, attualmente, la sede della Protezione Civile e il Comando di Polizia Locale.

Le funzioni attivate per permettere al centro di operare sono le seguenti: