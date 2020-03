Coronavirus, ad Andria macellerie decidono orario prolungato

Il clima è molto teso e di ora in ora si avverte nell’aria la voglia di superare al più presto questo drammatico momento che investe, contemporaneamente, molteplici aspetti. Da un lato la preoccupazione primaria della salute delle persone, dall’altro l’incertezza di non sapere quali saranno le conseguenze future sulle imprese, sull’economia globale e sulle realtà territoriali.

In ambito locale la situazione economica delle aziende sta diventando preoccupante ma la reazione, per il momento, è tutta concentrata sulla speranza della fine di un incubo. L’ultima, recente, iniziativa è quella lanciata da UniPuglia e riguarda l’osservanza dell’orario prolungato delle attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. In particolare macellai hanno deciso di autoregolamentarsi quindi aderire a questa iniziativa che ha anche un preciso obietto legato alla sicurezza urbana.

Savino Montaruli, Presidente UniPuglia, ha dichiarato: «si parte con le macellerie ma credo che, a questo punto, l’iniziativa di osservare l’orario prolungato di apertura dei negozi del Settore Alimentare possa trovare adesione diffusa. Siamo convinti che la delicatezza del momento richieda da parte di tutti senso di responsabilità e profonda convinzione che questo drammatico momento vada superato al più presto per capire l’entità dei danni e individuare un punto di ripartenza. L’iniziativa di invitare gli esercenti a chiudere i negozi alle 18,00 è legata anche ad una questione di sicurezza urbana. Infatti è evidente a tutti che nelle ore serali si avverte in città un’atmosfera surreale ed ora con la chiusura generalizzata prevista dal nuovo Decreto del Governo proprio quello della sicurezza urbana potrebbe diventare un problema serio che va affrontato con tutte le forze in campo».

Per la Categoria dei Macellai è intervenuto il signor Angelo Amorese che ha dichiarato: «ho raccolto l’adesione di collegi che condividono questa iniziativa. Il servizio alla clientela è garantito al massimo e la chiusura alle 18,00 con orario prolungato ci mette in condizione di essere parte attiva in questa emergenza e svolgere con consapevolezza quel ruolo sociale che un imprenditore non deve mai dimenticare di avere».