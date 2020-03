La scuola ai tempi del Covid-19: spazio alla tecnologia, PC e smartphone per la didattica a distanza

Ha sicuramente iniziato a mutare le nostre abitudini, la nostra quotidianità, un avversario invisibile, pericoloso in relazione ad un sistema sanitario nazionale sotto stress, un nemico col quale dover necessariamente confrontarsi. Il Covid-19 continua a propagarsi sull’intero territorio nazionale richiedendo misure preventive drastiche e impopolari, oltre a numerosi disagi, da subire inevitabilmente per contrastarlo con efficacia.

Chi di disagi ne ha avvertiti tanti è senza dubbio il mondo della Scuola, realtà però, che anche ad Andria sta cercando alacremente di ritrovare una certa regolarità in questi giorni alquanto delicati.

Sono momenti intensi e a tratti caotici quelli che alunni e docenti stanno vivendo nelle ultime ore, in cerca espedienti didattici-educativi comuni per tutte le discipline, accessibili e funzionali per la didattica a distanza, dopo la chiusura degli istituti scolastici prevista dai Dpcm del 4 e del 9 Marzo.

Via banchi e aule, niente più contatto diretto con compagni e insegnanti. Spazio ora alle classi virtuali. I ragazzi si collegano tramite PC o smartphone con varie app digitali, gratuite e facilmente scaricabili, da WhatsApp a Google Classroom, passando per Skype, Hangouts Meet e Zoom. Vi abbiamo raccontato, negli scorsi giorni, l’esperienza degli alunni dell’Itis Jannuzzi, istituto che più di tutti è riuscito a dare rapidamente delle risposte ai propri studenti, offrendo efficaci strumenti di apprendimento. Se per i ragazzi dell’Industriale la situazione sembra al momento non crear numerose difficoltà, appare diverso lo stato d’animo degli studenti dei Licei e dei vari istituti superiori cittadini, ancora “impacciati” e in fase di adattamento.

Situazione chiaramente comune a tutte le tappe dell’iter formativo, dal primo all'ultimo ciclo scolastico.

Vediamo infatti come procede il lavoro dei ragazzi e dei docenti della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Abbiamo raggiunto la dott.ssa Grazia Suriano, dirigente dell’I.C. Verdi-Cafaro.

«All'indomani della pubblicazione del primo Decreto ho convocato lo Staff di Presidenza e i Team dell’innovazione digitale, stimolando l’utilizzo della didattica digitale complementare a quella ordinaria -spiega la dirigente- Rispettando le precauzioni ministeriali sono stati consultati anche i Consigli di interclasse e i Dipartimenti. Ci siamo preoccupati a ché questa attività formativa a distanza raggiungesse realmente tutte le famiglie, utilizzando, per pubblicare materiali e consegne, un canale altamente democratico quale WhatsApp, con le sue chat di gruppo, e le bacheche dei registri elettronici.

Soprattutto nella Scuola Secondaria -continua la Suriano- abbiamo creato classi virtuali con “Google Class for Education” e valorizzato le versioni digitali dei libri. Stiamo iniziando a prendere in considerazione modalità per un’attività didattica sincrona. Il Ministero dell’Istruzione, con molta solerzia, continua a mettere a disposizione utili piattaforme online».

Ancora da risolvere, soprattutto per ciò che attinge le scuole superiori, il rebus riguardante verifiche e valutazioni, probabilmente da raccogliere al rientro. Al momento, però, sia studenti che docenti sono sempre più consapevoli di ciò che ad oggi rappresenta l’essenziale: preservare la salute comune, dimostrando senso di responsabilità e collaborazione.

Tra certezze e incognite, si può collettivamente congiungere su un punto: è un periodo delicato, ma che permette di riscoprire la bellezza della “normalità”, l’importanza della scuola, come istituzione e come luogo fisico, culla della crescita e del sapere. Un luogo che ai ragazzi e ai docenti sembra mancare già, un luogo che si augurano di ritrovare quanto prima.