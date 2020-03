​La Radiologia Domiciliare Bat continua ad operare regolarmente

«Ci preme far sapere che il servizio di Radiologia Domiciliare dell'Associazione TSRM Volontari di Andria non è stato sospeso. Crediamo che sia un momento difficile e delicato per tutti, ma ancor più per tutti i soggetti fragili - come anziani e portatori di patologie specifiche - per cui le conseguenze di un contagio potrebbero essere fatali. Per questo motivo, se pure il nostro è un servizio su base volontaria, abbiamo deciso di continuare i nostri esami diagnostici a domicilio.



Il servizio funziona con le stesse modalità con cui ha funzionato finora. Può essere richiesto chiamando il 334 911 8101 dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì. Contattando tale numero e, muniti di prescrizione medica appropriata e giustificata, si fissa un appuntamento. Alla data e all'ora prestabilita viene eseguito l'esame. Conviene ricordare che, essendo un servizio di volontariato, non possiamo effettuare e garantire esami in urgenza. Inoltre ci siamo dotati di tutte le precauzioni necessarie, seguendo pedissequamente i protocolli di sicurezza. Fra le novità, a parte le protezioni per ciascun tecnico impiegato, c'è un pre-triage telefonico che facciamo ponendo domande precise ai pazienti che chiamano, domande fondamentali per l'individuazione di eventuali casi da contagio del Coronavirus. In questo modo andremo avanti fino a quando durerà l'emergenza.

Crediamo che in una situazione come quella che l'Italia sta vivendo, ciascuno debba chiedersi cosa può fare per essere utile agli altri. Noi ci siamo fatti questa domanda e ci siamo risposti che potevamo essere d'aiuto, ora più che mai, continuando a fare quello che da 10 anni facciamo. Non molliamo e presto ne usciremo».