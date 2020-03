Il “pacco dal Sud” ai tempi del Coronavirus

L’Italia intera è stata dichiarata “zona protetta” fino al 3 aprile. Un termine più soft rispetto ai colori giallo/rosso/arancio - che negli insetti significano pericolo - con cui erano state circoscritte alcune aree del centro nord. Lo ha stabilito il premier Conte la sera del 9 marzo.

Contagi, guarigioni e decessi, tutti in ascesa. Quotidiani gli aggiornamenti in diretta su ogni organo di stampa. Tra i cittadini, c’è chi si fa prendere dal panico, chi resta indifferente, chi, irresponsabilmente, si vanta di eludere le restrizioni. Ma la maggior parte segue il consiglio più semplice e allo stesso tempo più arduo da mettere in pratica per 14 giorni di seguito: #iorestoacasa.

L’Italia ai tempi del Coronavirus non è più la stessa. Ma qualcosa del passato rimane. Qualcosa che travalica la paura, che prescinde dalle distanze. Un punto fermo nell’incertezza delle giornate che si susseguono sempre più surreali e stranianti.

Le misure di prevenzione e controllo non contemplano divieti alla circolazione delle merci. Il conforto, allora, arriva con “il pacco dal Sud”. Il pacco dal Sud per chi vive al nord racchiude ben più del suo contenuto materiale.

Non solo bottiglie di salsa che profuma d’estate, barattoli di marmellata di fioroni e albicocche, di carciofi sott’aceto e olive in salamoia, pane dalle antiche forme cotto nei forni a legna, fragranti taralli per ogni gusto - al vino, alle olive, al finocchio e persino al calzone -, sapide focacce da cui occhieggiano polposi pomodori, mazzi di sfaldabile origano, confezioni di lattiginose scamorze, tranci di pecorino con la “lacrima”, lattine di olio extravergine di oliva, rigorosamente di cultivar “coratina”, sontuoso, pizzicante, superlativo a crudo.

Il pacco dal Sud è una dichiarazione di amore, un “sei sempre nei nostri pensieri”. Dentro non c’è solo nutrimento, perché i sentimenti passano anche attraverso il cibo.

Il pacco dal Sud contiene emozioni, cura, passione, famiglia, cultura, tradizione. C’è tutta l’attenzione e il tempo dedicato a fare la spesa dei padri, scegliendo con attenzione gli ingredienti, i più freschi, quelli giusti, che saranno abbinati sapientemente in cucina per esaltarne i sapori e mai coprirli.

C’è il ricordo delle pietanze che preparavano le nonne nei tegami di coccio e quello dei panieri traboccanti di frutta dei nonni, di ritorno dalla campagna; c’è il sorriso delle madri, chine sulla madia a trascinare le orecchiette, bionde conchiglie rugose, per acchiappare meglio il sugo, allineate una a fianco all’altra, ordinate, tutte uguali; ci sono gli schiamazzi dell’infanzia all’ombra dei muri dei palazzi del proprio quartiere.

Ma soprattutto c’è l’intenzione della condivisione in famiglia, tra amici, una seduzione a cui nessuno può sfuggire, un ingrediente irrinunciabile. Quel “pacco dal Sud”, oggi più che mai, ha il sapore della speranza ed è intriso di un valore ancora più grande e forse più amaro.

Niente feste, niente risate, niente convivi con gli altri: il “pacco dal Sud”, ai tempi del Coronavirus, si consuma in solitudine.