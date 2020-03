Ci salverà la fratellanza

È arrivato il Coronavirus a schiaffeggiare tutti coloro che si credevano onnipotenti. Viviamo un periodo strano dove il paradosso ha tanto da insegnarci.

Per mano dell’uomo i disastri ambientali preoccupano ora tutto il mondo, il virus sta mettendo in ginocchio la sanità e l’economia.

È bastato un attimo che anche coloro che gridavano “Prima gli italiani” ora sono i discriminati, segno evidente della debolezza di tutti quegli uomini che hanno bisogno di credere nell’uomo forte, che ogni tanto salta fuori, in grado di risolvere tutti i problemi. Un uomo che con la sua altezzosità, la sua sicurezza nel sapere tutto, fa valere la sua superiorità, senza ascoltare nessuno. Ed ha al seguito, persone che lo evocano, che sono refrattarie a rispettare le regole a meno che non provengono dall’uomo forte di turno.

Oggi è arrivato il coronavirus a stravolgere anche le loro idee, a farci sperimentare cosa significa stare dalla parte del più debole. Di chi chiede aiuto.

Siamo segregati, sigillati nel nostro Paese. Siamo gli untori e non siamo neanche neri di carnagione! Com’è possibile?!

È arrivato il coronavirus a farci riprendere in mano il valore del nostro tempo. Noi, abituati a giornate il cui tempo non basta mai. Affannati e indaffarati in 100 cose. Sempre di corsa, non si sa per dove. Oggi ci troviamo a fare i conti con un virus che azzera i nostri giorni. Un tempo che ci abitua a non misurare le nostre ricchezze, tanto ben poco ci possiamo fare!



Siamo padri e madri, siamo figli e siamo nonni, siamo una razza unica: quella umana che per sopravvivere uccide un’altra razza. Sempre. Oggi siamo noi in pericolo e l’uomo forte, l’unico uomo forte in grado di ripristinare l’equilibrio sulla terra è Dio. Lui sta lì, nel nostro senso di sentirci una comunità, nel nostro senso di appartenenza al bene comune. Dio sta nella nostra volontà tesa all’impegno e al rispetto delle regole che oggi ci vengono imposte. E oggi ci viene imposto di stare a casa.

San Francesco d'Assisi sosteneva: "Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile".

Nel cuore della crisi sanitaria ed economica ci salverà la fratellanza. Il coronavirus alla fine di questa brutta storia cambierà il senso ai nostri giorni, insegnandoci la forza della collaborazione e la riconoscenza per chi si è prodigato, mettendoci le mani e la volontà di aiutare: questa sarà la medicina che ci salverà!