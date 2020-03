Anche il commissario Tufariello lancia l’appello: «Restate a casa»

«Voglio invitarvi con il cuore a stare il più possibile nelle vostre abitazioni e a non andare in giro se non per motivi strettamente necessarie quali, l'approvvigionamento di cibo, di farmaci... Cerchiamo di rispettare le regole per uscire prima da questo momento di emergenza... Ora nessuna trasgressione è consentita. Vedo ancora in giro tanta gente, ora nessuna trasgressione è consentita». Tufariello invita a comportamenti responsabili da parte di tutti.



Intanto il Centro Operativo Comunale (Coc) di Protezione Civile segnala che il Numero Verde 800283233 attivato a partire da oggi, 13 marzo 2020, è riservato ESCLUSIVAMENTE ai cittadini in quarantena e agli ultra 65enni non autosufficienti. A loro, e solo a loro, le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile – Confraternita Misericordia Andria, Croce Rossa, Onlus Naturalista e Nucleo Volontariato Città Andria – assicurano, gratuitamente, assistenza a domicilio per generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati,etc.

Il Numero Verde quindi non è utilizzabile per altre informazioni sulla emergenza Coronavirus che continuano ad essere date dai numeri verdi attivati da Ministero Sanità, Istituto Superiore Sanità, Regione Puglia, 1500.

Il Numero Verde del Comune è utilizzabile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.