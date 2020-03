Preghiera in famiglia: l’iniziativa dei Salesiani per accorciare le distanze

«Stiamo attraversando un periodo difficile a cui nessuno di noi era preparato: mai avremmo pensato di rimanere rinchiusi in casa per far fronte a questa grave emergenza sanitaria. È difficile accettare queste limitazioni alla nostra libertà, ma è il momento di prendere coscienza e di agire con coscienza!

Ed è proprio in questo momento di sconforto e smarrimento che avvertiamo la necessità di consolazione e unità, la stessa che si respira in una "famiglia che prega insieme".

Don Bosco diceva: "Fede e preghiera, sono le nostre armi e il nostro appoggio"».

È proprio questo messaggio che ha stimolato l'Opera Salesiana di Andria a proporre non solo ai parrocchiani, ma all’intera cittadinanza la "Preghiera in Famiglia": un’iniziativa che vedrà uniti in preghiera anche se fisicamente distanti.

"Preghiera in famiglia" dà la possibilità di ricevere, tramite WhatsApp, una preghiera da recitare insieme in casa, in un momento della giornata in cui tutta la famiglia è riunita.

Sarà possibile aderire all'iniziativa inviando su WhatsApp al numero 376/0171580 il seguente messaggio: "PREGHIERA IN FAMIGLIA".

«Sarà un aiuto alla preghiera stando a casa, affinché le nostre famiglie diventino sempre più chiesa domestica!».

Dice don Giovanni Monaco, direttore dell’Opera Salesiana: «Don Bosco ci ricorda che con la preghiera «da due grani nascono quattro spighe» Il contributo di ciascuno di noi è importante, perciò il nostro invito è quello di unirvi a noi in preghiera, di restare a casa ora, per poterci riabbracciare più forte quando l'emergenza sanitaria sarà rientrata. Inoltre, ogni giorno, alle ore 9.00 il suono delle campane della Chiesa “B.V. Immacolata” ricorderà che i Salesiani, a porte chiuse, stanno celebrando l'Eucarestia; unitevi spiritualmente a noi sacerdoti nella preghiera. Vi sentiremo più vicini. Per adesso restiamo uniti in famiglia, a casa!».