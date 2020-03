Anche Andria partecipa al flashmob musicale a distanza "Affacciati alla finestra". Il video

È partito da Facebook, in tutta Italia, l’appello ''Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani".

L’idea è stata lanciata per riunire l’Italia intera. La musica come strumento per sentirsi comunità nonostante la dura prova che stiamo affrontando.

«Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l'importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l'anima e in questo momento ne abbiamo bisogno» spiegano gli organizzatori.

Fissati altri due appuntamenti. Domani con “Azzurro” e domenica con “Il cielo è sempre più blu”.