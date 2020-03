Lettera dalla quarantena per l'Italia di domani

E se fosse proprio l’errata credenza di poter vivere ognuno come un atomo egoisticamente rinchiuso nei propri capricci e convincimenti, a farci ritrovare in una società frammentata e colma di diffidenza? Vi sono principi e valori superiori che necessitano di trascendere tutto e tutti; tale necessità è imprescindibile per ogni società che ambisca ad esser sana, coesa, efficiente.

Sono infatti soltanto uniformità e coesione di fondo, a rendere possibili una armonica e proficua fioritura della diversità e della convivenza nelle più disparate determinazioni che la vita associata assume. Le difficoltà di queste settimane hanno gradualmente spazzato via ogni vile e barbarica corsa alla speculazione politica, ottenendo il paradossale effetto di unire il Paese nella concretezza dello sforzo, della solidarietà, della vicinanza e della competenza; a susseguirsi finora sono state le più generose donazioni della svariata forma ed entità, nonché unitari ed appropriati mezzi di risposta istituzionali nei confronti di infelici accadimenti anche in fatto di relazioni internazionali.

Dimostrazioni di alto senso civico hanno pervaso il nostro Paese, facendo non solo dell’Italia un singolare esempio di intelligenza e civiltà nel mondo, ma svelando altresì la portata dell’acume di cui gli italiani sanno essere capaci. Ma soprattutto, è emerso senza indugi che i ragionieri fanno i conti, ma è la Politica a decidere quando e come alloccare le risorse economiche. Altrettanto chiaro è divenuto il fatto, non meno notabile, che la scienza non possa essere disgiunta dall’etica, e che la prima richieda stabilmente una guida; una guida che in vista di pressanti necessità pratiche, possa assumersi la responsabilità di risolvere e sintetizzare la pluralità di vedute esistenti all’interno della comunità scientifica, indirizzandole al bene comune.

Non poteva essere altrimenti; la durezza di una situazione tanto ardua da superare, ha ridato alle cose il loro giusto valore, dispensando dall’effimero e da ogni velleitaria contorsione ideologica, da ultimo giungendo perfino a riportare diffusamente in auge la comune rilevanza che il senso di abnegazione riveste in società. Prima che un momento di emergenza, questo è anzitutto un momento di rinascita e di riflessione.

Se qualcosa è certo, è che ne usciremo tutti più forti e più lucidi di prima.