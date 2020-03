Cosa far fare ai bambini in casa? 10 idee per sopravvivere alla reclusione da Coronavirus

C'è chi si dedica alla lettura, chi alla musica, chi alle pulizie primaverili: una cosa è certa, non è semplice per nessuno questa sorta di "reclusione" forzata in casa.

Ma, diciamocelo, tra le più esaurite ci sono le mamme alle prese con i bambini che da un giorno all'altro si vedono impossibilitati a correre, giocare all'aria aperta, e sia genitori che pargoli stanno accusando il colpo di questa situazione.

Vi suggeriamo allora 10 idee semplici per tenere occupati i bambini, dai più piccoli ai già grandicelli, e stimolare in loro abilità e fantasia.

1. Atossiche, naturali e perfette per creare decorazioni. La pasta di sale e la pasta al bicarbonato sono maneggevoli e semplici da fare coi bambini e il divertimento è assicurato. Per la pasta di sale basta amalgamare 1 tazza di farina, 1 tazza di sale fino e mezza tazza di acqua (ricordate poi di conservarla in frigo). La ricetta della pasta al bicarbonato è un po' più complessa: servono 150 ml di acqua, 100 gr di amido di mais e 200 di bicarbonato. Mettete in un pentolino l’acqua e scaldatela per un minuto. Aggiungete le polveri e mescolate bene per evitare la formazione di grumi, in pochissimo tempo inizierà a solidificarsi. Continuate a mescolare per non far attaccare il miscuglio sul fondo e quando inizierà ad asciugarsi e a staccarsi dalle pareti spegnete il fuoco e versate il composto in un piatto per farlo raffreddare. Poi avvolgetelo con una pellicola e prelevate di volta in volta la quantità che serve per sbizzarrirvi con la fantasia.

2. Conservate il cartoncino dei rotoli di carta igienica e usatelo per creare gufetti, minions, perfino un castello. Cliccando sui nostri suggerimenti si apriranno i link dei relativi tutorial tratti dal web.

3. Sempre in tema di riciclo, avete qualche tappo di plastica e un po' di polistirolo? Fate divertire in vostri bambini a creare timbri colorati con mille forme. Basterà ritagliare un piccolo cilindro di polistirolo della stessa misura del tappo, incidervi la forma desiderata (stella, cuore, una faccina), incollare il polistirolo al tappo e poi colorarli con pennarelli o altre tempere (non troppo liquide né dense). L'ideale sarebbero i tamponi per inchiostro.

4. Non sapete dove conservare giochi e oggettini? Progettate con i piccoli un portagiochi trasformando una o due scatole di scarpe inutilizzate, in modo che tutto sia sempre al proprio posto e a portata di mano. Con il cartoncino ricavato dalla scatola di scarpe creerete diversi scomparti, da sistemare insieme attaccandoli per bene, che potrete rivestire di carta colorata o far decorare liberamente.

5. Avete un cartone abbastanza grande, magari residuo di una spesa importante? Concedete ai vostri bimbi di entrarci dentro e di colorarlo liberamente in qualsiasi modo. I vostri muri avranno qualche giorno di respiro.

6. Volete unire divertimento e cambio di stagione? Se non l’avete ancora, è arrivato il momento di creare un baule dei travestimenti da cui i bambini potranno attingere in ogni momento per mascherarsi, creare storie e personaggi. Via libera ad occhiali da sole, cappelli di vario tipo, camicie, maglioni larghi, magliette colorate di mamma e papà, grembiuli da cucina, ecc., tutto ciò che voi non adoperate e loro possano usare per inventare storie.

7. Origami che passione! Come unire manualità e arte in un'arte antichissima, per cui basta carta e precisione. Sulla rete si troviamo migliaia di tutorial per principianti ed esperti. Volete per esempio creare un cuore da regalare al papà per l'imminente festa? Cliccate qui e realizzatene uno facile e molto carino.

8. Dedicatevi a leggere storie e inventarne altre con finali sempre nuovi, magari chiedendo proprio ai vostri bambini di aiutarvi. E se Cappuccetto Rosso invece di essere liberata dal cacciatore, avesse fatto il solletico talmente forte al lupo da farsi sputare fuori? E se fosse stata Biancaneve a salvare il principe che aveva morso ignaro la mela? Insomma, c'è di che sbizzarrirsi.

9. Potete far sviluppare l'amore per la natura e la passione per la scienza provando a coltivare e far crescere piantine nel cotone idrofilo. Se le scuole rimarranno "chiuse" fino al 3 aprile (forse anche più a lungo), il tempo necessario per fargli vedere i primi germogli e la vita. Come fare? Basta prendere una ciotola, metterci del cotone e all'interno lenticchie, ceci, legumi o quello che avete in dispensa. Poi bagnatela e incuriosite i vostri bambini a controllarla ogni giorno e ad averne cura...presto spunteranno dei germogli!

10. Infilate la pasta con il cotone per farne delle collane: va bene qualsiasi cosa, basta divertirsi creando collane, bracciali o tutto quello che si vuole.

Di idee a disposizione ce ne sono tante, basta saper cercare e ricordarsi di tante cose che noi stessi facevamo da bambini. Non esagerate con tv, tablet e giochi sul cellulare e siate pazienti: i bambini sapranno farvi sorridere! E ricordate di far disegnare loro gli arcobaleni per convincerci che "Andrà tutto bene"!