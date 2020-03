Coronavirus, troppe persone nei supermercati

Un fine settimana che ha visto l’assalto ai supermercati dopo le nuove disposizioni contenute nel DPCM più restrittivo dell’11 marzo scorso. Lo stesso decreto ha infatti portato ad una sorta di panico collettivo che fatto riversare molti cittadini nei negozi di alimentari ad approvvigionarsi di ogni bene a lunga conservazione e non. Gli scaffali dei supermercati sono stati presi d’assalto tra venerdì e ieri, quando si è raggiunto il picco: troppi assembramenti fuori, in attesa del proprio turno. Ribadiamo che nelle disposizioni ministeriali è consentito ad un solo membro della famiglia raggiungere i negozi di alimentari ed è consigliabile raggiungere il negozio più vicino alla propria abitazione per evitare lunghi spostamenti.

Inoltre è tassativamente vietato viaggiare in autovetture con più di due persone a bordo.

Ormai l’emergenza coronavirus è nella sua fase più acuta e l’invito alla calma non sembra esser riuscito a tranquillizzare gli animi: «Nella sola giornata di ieri in barba al senso civico e al rispetto delle regole, gruppi di amici e familiari si sono ritrovati a fare la spesa, strafottenti delle più elementari regole di condotta imposte dall'emergenza coronavirus – commenta un commerciante di alimentari -. Non serve svuotare gli scaffali! Ieri è stata una brutta giornata: scenari di guerra; spese e code inutili quando l'unica cosa utile è restare in casa e non riempire la dispensa. Noi domani, a dispetto di quanto avviene normalmente la domenica, non resteremo aperti al pubblico. Non ci interessa incassare. Ci interessa far restare la gente in casa, perché fare la spesa per molti è diventato un pretesto per uscire. Quindi noi domani restiamo a casa per contenere il rischio contagi».

Ci teniamo a dirvelo infinite volte, come un mantra, affinché possa essere recepito adeguatamente: molti di voi potrebbero essere positivi al coronavirus ma asintomatici (che non accusano malesseri), ragion per cui, senza saperlo, potrebbero infettare chiunque. Ed è bene, dunque, restare il più possibile a casa, delegare solo un componente della famiglia alle incombenze necessarie (spesa e farmaci) e spostarsi solo per ragioni di lavoro. Più conteniamo le uscite, prima usciremo da questo incubo che però ha i suoi aspetti positivi: pensate ai momenti di condivisione non troppo scontati con i vostri cari, ad esempio.

La salute non ha prezzo. Preserviamola! #Restateacasa