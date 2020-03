Sono giorni difficili quelli che stiamo vivendo. Dalle misure restrittive di quel fatidico decreto della presidenza del consiglio dei ministri aggiornato all’11 marzo all’ora di cena ad oggi, sono passati circa 5 giorni e di cose ne sono accadute davvero tante. Il coronavirus ci ha costretti alla reclusione ma soprattutto alla resistenza: abbiamo riscoperto il piacere di vivere la casa, di riappropriarsi del tempo lento, della cucina, del vicinato a distanza. E per esorcizzare la paura dell’infezione abbiamo fatto cose coreografiche: le bandiere ai balconi, gli arcobaleni disegnati dai bambini, le canzoni e la filodiffusione dai balconi e poi le video chiamate di gruppo, le video lezioni, il controesodo dei cervelli (da Nord a sud), i tutorial delle mascherine fai da te e la stupidità di chi, nonostante tutto, contravviene alle regole.

Quella che stiamo vivendo è storia che ritroveremo sui libri di scuola dei nostri nipoti. A noi è capitato di studiare il 1348 quando l’Italia, l’Europa e ben oltre erano alle prese con la peste: un fenomeno così drammatico ed inaspettato nella sua forza che le reazioni furono le più svariate. La medicina di allora era impotente di fronte alla peste non conoscendo la causa e le modalità di contagio. Oggi invece la medicina conosce e ci mette in guardia: dobbiamo restare a casa e fidarci dei consigli dei medici e della comunità scientifica.

Cos’altro possiamo fare oltre che seguire scrupolosamente il consiglio di restare a casa? Beh, pregare, per chi la fede ce l’ha. Ma possiamo anche continuare a colorare i nostri giorni, con sobrietà, evitando magari troppe coreografie da ultimo dell’anno (a proposito ieri c’erano anche i fuochi d’artificio in qualche zona della città a suggellare la festa di quartiere sulle verande ndr) per evitare che il momento di distrazione sfugga di mano.

Intanto registriamo anche diverse attività commerciali che hanno voluto rendere omaggio all’hastag Andrà tutto bene. Il lavoro, l’economia, altro dilemma di questo periodo che ci ha fatto scoprire lo smart working e il suo potenziale (per chi può).

Alle aziende e a tutti coloro che sono costretti ad uscire di casa quest'oggi, lunedì e inizio settimana, dedichiamo il nostro pensiero, affinché il sacrificio di varcare la soglia di casa (luogo protetto) sia effettuato in sicurezza. A tal proposito è sempre bene ricordare la necessità di indossare dispositivi di sicurezza.





In foto un murales realizzato sul muro perimetrale dell'azienda "Apriti": Domenico De Palo in collaborazione con Massimo Troia interpretano il segno in un sorriso di colore… COvid19 eseguita dai giovanissimo Leo Avantario e Claudio Loconte (Mese ed Elso). “Uno sguardo giovane che guarda al futuro senza perdersi ‘animo”.

Alleghiamo in gallery anche lo striscione realizzato e affisso sull'inferriata dell'azienda Unitex.

Sono contributi ideali alla speranza e alla determinazione di una città che vuole superare questo brutto momento. L'invito lo estendiamo a tutte le aziende andriesi: mandateci pure a redazione@andrialive.it le foto delle vostre realizzazioni.