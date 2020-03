Il dottor Bonato: «Educa un amico riottoso a non uscire di casa inutilmente!»

È appena iniziata la settimana ed è ancora troppa la gente in giro in città. In troppi davanti ai supermercati, manco fosse arrivata la terza guerra mondiale. Alcool e mascherine esaurite, assieme a beni di prima necessità. La gente continua a rifornirsi in quantità industriali, nel dubbio che arrivi un altro decreto a limitare ulteriormente la libertà, malgrado sia stato ribadito costantemente che non vi è nessun pericolo di chiusura dei supermercati. Troppi giovani scorrazzano liberamente (sono tutti orfani?). Non è chiaro il concetto che è alla base di questa battaglia epocale: bisogna evitare il più possibile di uscire perché gli asintomatici (coloro che sono positivi al covid-19 ma non sanno di esserlo perché non accusano nessun malessere) potrebbero contagiare.

Non serve fare la "caccia all'untore". Non serve far circolare messaggi vocali anonimi sui social. Basta sapere che Andria sta pagando un prezzo troppo alto in termini di contagi. E, ribadiamo, gli asintomatici preoccupano molto perché sono potenzialmente delle bombe ad orologeria.

Urge una presa di coscienza collettiva perché i giorni prossimi sono fondamentali per provare ad uscire in tempi brevi dall'emergenza coronavirus. Urge restare a casa. Arriva anche l'invito del dirigente del locale commissariato di PS, il dottor Emanuele Bonato: «Lancio la campagna “Educa un amico riottoso a non uscire di casa inutilmente!” Se ogni andriese rispettoso delle regole convincesse in 15 minuti almeno 2 amici riottosi a rispettare le regole suggerite dal Governo, entro l’alba di domani Andria sarà deserta. "Non chiederti sempre cosa lo Stato può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per lo Stato”».

Un invito che sentiamo il dovere di condividere per co-responsabilizzare tutti gli andriesi nella riuscita del progetto.