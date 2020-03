Prosegue l’emergenza coronavirus e medici e paramedici del Policlinico di Bari e poi anche del Bonomo e di altri nosocomi del territorio, hanno lanciato su Instagram una campagna di sensibilizzazione per invitare i cittadini a “restare a casa”. «Io resto in corsia, tu resta a casa» è lo slogan che invita a rispettare le indicazioni e fermare la diffusione del Covid-19. Ricordo a tutti noi che: restare a casa è importante non solo per evitare il contagio ma anche per aiutare il personale medico e paramedico che in queste ore sta lavorando senza sosta in condizioni critiche; restare a casa vuol dire anche avere rispetto per chi ogni giorno è in prima linea per dare assistenza e cure alle persone contagiate e non solo; restare a casa vuol dire anche evitare di affollare le strutture ospedaliere, già messe a dura prova. Anche restando a casa si può sensibilizzare al rispetto delle restrizioni imposte per fermare il contagio da Covid-19. Nella battaglia contro il coronavirus sono impegnati non solo medici e paramedici! Facciamo rispettare e rispettiamo le regole rigide da seguire obbligatoriamente!

1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3) Evitare abbracci e strette di mano.

4) Mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro.

5) Igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie.

6) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva.

7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

11) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

“Io resto in corsia, tu resta a casa” è il messaggio che vuole lanciare a tutti i pugliesi anche l’U.O.C. di Medicina Nucleare del Policlinico di Bari di cui faccio parte.