Questa notte altro intervento di sanificazione straordinaria

Proseguirà questa notte il terzo degli interventi di sanificazione straordinaria dell'abitato previsti in questi giorni e disposti dal Settore Ambiente. Dopo i due annunciati per il 14 marzo e slittati a ieri notte per via della pioggia di sabato, questa notte altro intervento straordinario nell'anello compreso tra via Ferrucci, viale Venezia Giulia, Viale Istria, Via Montegrappa, Via Puccini, Via Corato, Via Poli, Piazza Ruggiero Settimo, Via Jannuzzi, via Bovio e Piazza Municipio. Nelle foto, trasmesse dal Settore Ambiente, gli interventi effettuati nelle altre due zone, compresa la borgata di Montegrosso, in cui è stata divisa la città..



Per giovedì 19 marzo la Gestione Straordinaria ha pure concordato con la Sangalli il lavaggio diurno delle strade ed è imminente, e sarà annunciata per tempo come per tutte le altre misure, anche un trattamento antilarvale anticipato rispetto al calendario canonico.

Questa mattina intanto altro incontro del Comitato Comunale di Protezione Civile. Confermato sia il presidio, attraverso il numero verde 800283233, dell'assistenza domiciliare gratuita ai cittadini in quarantena e ai 65enni non autosufficienti a cura delle organizzazioni di volontariato, che la diffusione di messaggi sulle auto di servizio delle stesse organizzazioni e della Polizia Locale dei messaggi con gli inviti a restare in casa.