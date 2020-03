Coronavirus, la CEI promuove un momento di preghiera per la protezione di San Giuseppe

La Conferenza Episcopale Italiana per invocare la protezione di San Giuseppe custode del Signore e dell’umanità, in questo momento di emergenza sanitaria, promuove un momento di preghiera per tutto il Paese invitando ogni famiglia, ogni fedele e ogni comunità religiosa, a pregare in casa alle ore 21.00 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, in comunione con tutte le Chiese che sono in Italia, sintonizzati sulle frequenze di Tv2000, a recitare insieme il Santo Rosario.

Il Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi invita la chiesa locale ad unirsi in preghiera e rilancia la proposta della CEI di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa sul balcone o su una finestra della propria abitazione.

Nella stessa giornata, il Vescovo, da solo e in forma privata a nome di tutta la Diocesi, si recherà in pellegrinaggio presso il Santuario della Madonna dei Miracoli, Patrona principale della Chiesa locale, per celebrare alle ore 18:00 la Santa Messa, senza la partecipazione dei fedeli e, a seguire, la preghiera del Santo Rosario.

Al fine di favorire la partecipazione di tutti i credenti, i due momenti celebrativi saranno trasmessi in diretta su Tele Dehon al canale 18 e in HD 518, a partire dalle ore 18:00.

Mons. Mansi invita tutti, simbolicamente uniti alla stessa ora, a pregare la Vergine Maria Madre della Chiesa e San Giuseppe.

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa” ( Leone XIII).