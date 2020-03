Coronavirus, continua stanotte la sanificazione dell'abitato

Verrà completata questa notte, tra il 17 ed il 18 marzo, la fase di sanificazione iniziata ieri notte nella terza ed ultima area nella quale è stata suddivisa la città. Questa notte verrà completata, a cura de La Pulita Service, l'area compresa, e trattata in parte lunedì notte, nell’anello delimitato tra via Ferrucci, viale Venezia Giulia, viale Istria, via Montegrappa, via Puccini, via Corato, via Poli, piazza Ruggiero Settimo, via Jannuzzi, via Bovio e piazza Municipio.

Nella notte tra domenica e lunedì sono stati effettuati questi interventi, come dalle foto rese note ieri dall'Ufficio Stampa del Comune, ovvero a cura della Sangalli il centro storico e le restanti zone abitate compresa la frazione di Montegrosso; a cura della LU.Smile la zona compresa (anello) tra piazza Ruggero Settimo, via Orsini, Piazza Porta La Barra,Via Annunziata(inclusa), via R. Lotti (inclusa), viale Pietro nenni , viale Palmiro Togliatti, via Corato, via G.Poli (esclusa perchè rinviata all'intervento previsto a cura de La Pulita Service).

Tutti gli interventi di sanificazione vengono effettuati senza uso di sirena perchè ritenuta fonte di inquinamento acustico e come tale vietata dalla legge.