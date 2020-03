Coronavirus, ordinata la sanificazione di bancomat e pos

La gestione commissariale, per far fronte all’emergenza coronavirus e ridurre le possibilità di contagio, ha prescritto alle Direzioni degli istituti bancari, finanziari, alle sedi postali e agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio del Comune di Andria, che hanno in uso dispositivi pos e postazioni bancomat, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente.

Le misure devono essere garantire sino al 25 marzo p.v. e, automaticamente, sino al più lungo termine eventualmente stabilito dal Governo per le misure emergenziali.