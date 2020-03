Il personale che assiste a domicilio i malati oncologici senza mascherine, l'appello: «Aiutateci!»

Un problema grave, alla luce degli ultimi contagi tra il personale sanitario ospedaliero di cui abbiamo dato notizia in questi giorni: parliamo della mancanza di tutela nei confronti dei sanitari che quotidianamente si recano nelle case dei malati, in particolare dei pazienti oncologici, in questo delicato momento storico. Parliamo di medici, infermieri, oss, psicologi che assistono senza sosta e con dedizione, entrano a contatto con persone che non possono assolutamente essere contagiate dal coronavirus perché in condizioni di immunodepressione. Al momento tutti loro si stanno “arrangiando” con mascherine chirurgiche che non garantiscono la protezione, ma continuano comunque a svolgere la loro missione. Gli stessi operatori sono oltretutto gli unici a poter portare cure e conforto, dopo che è stata disposta dalla Regione la sospensione dell’assistenza domiciliare integrata, tranne che per i casi già in carico o quelli particolarmente gravi. Nello stesso documento si menziona la fornitura agli operatori addetti dei dispositivi di protezione individuale.

Riportiamo qui lo sfogo di un medico andriese, Aldo Carnicella:

«Pretendono che noi dell’Assistenza oncologica domiciliare dobbiamo sopperire alle deficienze dello stato a domicilio, dove nè medici di base, nè altre figure dell’ASL possono andare per decreto regionale. E noi che ci andiamo, con una mascherina chirurgica, per non fare appesantire il sistema ospedaliero, non siamo tutelati! Non abbiamo mezzi di protezione FFP3 e i casi aumentano. I pazienti e le famiglie si rivolgono a noi, sbattuti fuori dagli ospedali, per liberare i posti per urgenze! Stiamo soffrendo per tanta sofferenza, ma non abbiamo risposta dalle ASL! Non abbiamo gli strumenti per rendere sicuri gli operatori e soprattutto i pazienti. Se avete notizie su dove acquistare maschere protettive FFP3 fatecelo sapere! Quello che chiedo è solo aiutateci ad aiutare!».

Lo ripetiamo: questo personale si reca nelle case dei malati oncologici, dei pazienti gravi che hanno bisogno estremo di assistenza domiciliare, e vogliono solo poter continuare a svolgere la loro missione in sicurezza, senza contagiarsi e soprattutto senza contagiare i pazienti. Chiunque volesse informazioni su come aiutarli, può contattare il dott. Carnicella tramite il suo profilo Facebook (qui il link diretto): aiutateli ad aiutare!