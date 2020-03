“Papà, vorrei scrivere una infinità di parole, ma ne ho scelte tre. Ti voglio bene"

Se penso a loro, mi viene un magone terribile. Parlo dei genitori, mamme e papà, che ogni giorno sono costretti ad uscire di casa per recarsi in posti di lavoro che funzionano ancora per mantenere tutti quanti noi reclusi in casa in salute, alimentati e al sicuro.

I medici, gli infermieri, ma anche gli educatori, gli oss, i farmacisti, i lavoratori nella distribuzione alimentare, autotrasportatori...oggi dovremmo mandare un vassoio di zeppole piene di crema e riconoscenza a tutti loro.

Uscire dalla propria abitazione con l'ansia di non sapere se si tornerà con addosso il maledetto virus, giorno dopo giorno, e se poi a essere contagiati saranno i propri familiari, i bambini, i genitori anziani... Ecco, oggi più che mai il nostro grazie va a tutti loro, e nel giorno in cui si celebra la memoria di San Giuseppe, proprio lui che ha dimostrato di sapere bene cosa sono cura e sacrificio, un abbraccio virtuale va a tutti i papà che lottano con noi.

E a chi non ha potuto prendere un regalino al proprio papà...non lasciatevi scoraggiare. Quest'anno basterà anche una bella frase scritta con amore, una frase che possa stupirlo, farlo sorridere e forse, anche commuovere .

“Papà, per la tua festa vorrei scrivere una infinità di parole, ma tra tutte ne ho scelte tre. Ti voglio bene.”



Anche per tutti questi papà eroi...restate a casa!