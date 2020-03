Il virus non ferma la conclusione degli studi universitari in Giurisprudenza di Azzurra Gazzillo. Ieri infatti la sua seduta di laurea con discussione della tesi e proclamazione di Dottoressa in Giurisprudenza si è tenuta ugualmente, a dispetto del Covid 19, in streaming, primo caso per l'università di Trento. Azzurra Gazzillo, 25 anni, ha fatto così una esperienza inusuale laureandosi in videoconferenza con l'Università di Trento discutendo la tesi in Diritto del Turismo e Diritto Tributario, dal titolo “L'imposta di soggiorno nel contesto turistico", co-relatore il prof. Alessio Claroni.

La discussione è avvenuta a mezzogiorno nella sua casa, davanti al pc: collegati con lei undici professori in video conferenza, ciascuno dalla propria residenza, dalle varie parti d’Italia. Prima la discussione e poi la proclamazione con applauso liberatorio e felice che ha spezzato la pressione individuale e collettiva di questi giorni. Dopo la proclamazione calici in alto, corona di alloro e fotografie di rito, sempre mantenendo le distanze di sicurezza, senza persone oltre il proprio nucleo famigliare, come vuole la quarantena imposta dal Dpcm Conte.

Per il papà la festa per la proclamazione è solo rinviata e ha promesso ad Azzurra "una mega festa con tantissimi amici e parenti. Dopo la proclamazione i complimenti della commissione. La tesi di Azzurra è tra quelle pochissime “segnalate”, ovvero indicate e pubblicate sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza di Trento, perché è di particolare interesse. La discussione di Azzurra è stata, che si abbia notizia, tra le prime nella città di Andria in questi giorni di emergenza, e la prima in assoluto per l’università di Trento, dove il Dipartimento di Giurisprudenza è tra i più quotati in Italia per quel che concerne il Diritto Internazionale. Tutti i 35 esami sostenuti da Azzurra hanno infatti avuto sempre un’appendice con l'ordinamento giuridico di altri Paesi, europei e non. La laurea di Azzurra Gazzillo è insomma una buona notizia del tipo "tutto continua nonostante il virus", confermando il mantra di queste settimane "andrà tutto bene". Un augurio speciale ad Azzurra dai genitori e dalla redazione.