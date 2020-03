Coronavirus, montata una seconda tenda per il pre-triage al "Bonomo"

Per far fronte al picco di contagi previsto in questi giorni, ad Andria, che risulta essere la città più colpita nella sesta provincia pugliese, è stata montata al "Bonomo" una seconda tenda di pre-triage per consentire agli operatori sanitari di gestire al meglio il momento di emergenza.

Intanto continua il lavoro della Sanitàservice che sta sanificando gli ambienti del nosocomio andriese.

Il consiglio, lo ripetiamo, è sempre quello di attenersi alle disposizioni governative per evitare ulteriori contagi che manderebbero in tilt il nostro sistema sanitario.