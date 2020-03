Coronavirus, aumentano i controlli sui cittadini in giro senza motivo. Nuove raccomandazioni dal COC

Nuovo vertice del Coc di Protezione Civile della città di Andria convocato e presieduto dal Commissario Straordinario.

Insieme ai rappresentanti della Polizia Locale, del Settore Politiche Sociali, dell’Asl e delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile accreditate, il Commissario Straordinario ha effettuato una verifica delle misure adottate decidendo queste ulteriori azioni:

-incrementare gli interventi sulla cittadinanza per evitare ogni presenza ingiustificata per le strade e le piazze cittadine: azioni antiassembramento con l’utilizzo di mezzi fonici montati sulle pattuglie mobili delle Forze di Polizia e della Polizia Locale con l’invito ad andare oltre il profilo sanzionatorio per scoraggiare i comportamenti poco virtuosi dei pedoni che vanno in giro senza alcuna necessità, invitandoli con forza a recarsi presso i propri domicilii;

-raccomandare ai condomini, e quindi agli amministratori condominiali, interventi di sanificazione periodica degli spazi comuni (androni, scale) e soprattutto un utilizzo dell’ascensore con accessi preferibilmente individuali ed evitare, poi, assembramenti negli androni e spazi comuni, improvvisando diffusione di musica da parte di qualcuno dei condomini;

-diffusione ulteriore del Numero Verde di Assistenza Domiciliare 800283233;

-avvio oggi, e fino a domenica, del lavaggio delle strade e dei marciapiedi della città;

-avvio di una attività di verifica telefonica, a campione, sul rispetto delle misure di isolamento fiduciario di coloro che hanno compilato, rientrando dal nord Italia, il modulo di autosegnalazione;

-controlli seriali dei bar delle stazioni di servizio urbana, e dei tabaccai, per riscontrare che le attività consentite vengano poste in essere con le raccomandazioni impartite dai DDPPCCMM in vigore;

-utilizzo di volontari addetti allo stewarding per evitare assembramenti tra gli utenti del servizio postale, in vista dei probabili incrementi previsti in concomitanza con le scadenze di fine mese.

Da registrare il fatto che stanno aumentando i controlli sul rispetto delle decisioni contenute nel Dpcm Conte, grazie anche all’arrivo in città di altre aliquote di Forze dell’Ordine, sollecitate in questi giorni dal Commissario Straordinario al Prefetto della Bat, e assegnate dal Questore di Bari.