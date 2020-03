Una distesa di lenzuoli bianchi appesi ai balconi delle case, accompagnati da una candela accesa: anche Andria ha risposto all’appello della Cei per unirsi in preghiera nel giorno in cui si celebra la memoria di San Giuseppe.

«In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana prega e invita a pregare per tutto il Paese. Lo facciamo in questo giorno dedicato alla festa di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, patrono della Chiesa universale, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario.

Un semplice segno manifesta la nostra comunione in questo tempo di preghiera: alle finestre delle nostre case, questa sera, abbiamo esposto un piccolo drappo bianco o una candela accesa, segni della speranza e della luce della fede. Dalle nostre abitazioni si eleva al Padre la supplica dei suoi figli, affinché il Signore, buono e misericordioso, dia la forza del suo Spirito ai medici e agli operatori sanitari, illumini i ricercatori, guidi i governanti, infonda vigore ai corpi degli anziani e dei bambini, allontani la paura, doni a tutti la consolazione del suo Figlio Gesù».



S.E. Mons. Mansi si unisce spiritualmente con l'intera comunità presso la basilica S.M. dei Miracoli, per chiedere nel giorno della solennità liturgica di San Giuseppe, protettore della chiesa universale, per chiedere di debellare il contagio. Da solo e in forma privata, questo pomeriggio, a nome di tutta la Diocesi, si è recato in pellegrinaggio presso il Santuario della Madonna dei Miracoli, Patrona principale della Chiesa locale, per celebrare alle ore 18:00 la Santa Messa, trasmessa su Teledehon, a seguire, la preghiera del Santo Rosario.