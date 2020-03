Per sorridere un po’: 5 buoni (o quasi) motivi per restare a casa

Restare a casa, cosa che tutti si spera facciamo in questo periodo storico, può essere un’occasione o una maledizione. Dipende da noi, dal nostro modo di sentire la casa. Se sentiamo la casa come stile di vita, come spazio da abitare, come relazioni da curare, come tavola della condivisione allora questo periodo, seppur restrittivo delle nostre libertà, potrà essere fecondo. Se, invece, sentiamo la casa come luogo di costrizione, come fast food da cui passare velocemente per consumare un pasto fugace, allora continueremo ad assistere alle scene poco edificanti di questi giorni con strade ancora troppo piene soprattutto nelle ore antimeridiane. Oppure rimarremo in casa a compiere azioni, comunque poco esemplari, come condividere bufale sui social con allarmi di anestesisti inesistenti, cure di farmaci che hanno solo in determinati paesi e che i “poteri forti” non ci vogliono somministrare anche a danno di un’economia di cui gli stessi fantomatici “poteri forti” si nutrono.

Potremmo però rimanere a casa e fare cose comunque utili. Non preoccupatevi, non vi suggeriremo di leggere tutto il romanzo dei “Fratelli Karamazov” in lingua originale o di vedere film stile “La corazzata Potëmkin” che, fidandoci di Fantozzi, sembrerebbe essere una “cagata pazzesca”. Vogliamo darvi suggerimenti, che tra il serio e il faceto, possano aiutarvi a rendere fruttuoso il tempo trascorso in casa.

1. Vi ricordate quello scaffale? Quello nascosto in cantina, tra la bicicletta del bambino e la vostra? (no, non è il momento di prendere la bicicletta, dopo che non l’avete usate per 48 mesi!). Bene potete scendere in cantina (senza autocertificazione) risalire e montare lo scaffale. Vostra moglie sarà contenta perché, anche lei costretta casa, potrà sistemare la spesa “bellica” fatta in occasione del decreto che si pensava avrebbe chiuso l’Italia ma che non è riuscito a chiudere neanche i tabaccai.

2. Famiglia: “Nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro col vincolo del matrimonio o da rapporti di parentela o di affinità”. Ecco possiamo cominciare da questi individui, possiamo giocare con loro se sono piccoli, possiamo parlarci se sono un po’ più grandi, possiamo prenderci cura di loro se l’età è ancora più avanzata. Il sostentamento della famiglia è fondamentale, ma a volte questa necessità ci toglie tempo, ora potrebbe essere l’occasione di sostenerci più che di sostentarci. Cogliamola, poiché, come tutti speriamo, quest’occasione potrebbe non presentarsi più nel corso della nostra vita. È vero, torneranno le vacanze, ma tra la baby dance, il ballo di gruppo latino americano e il risveglio muscolare in piscina lo spazio per la famiglia sarà ristretto.

3. Vi sembra presto per il cambio di stagione? Allora siete in malafede perché può essere che, come dicono le previsioni, tra un po’ tornerà il freddo ma quel cappotto che vi serviva per andare alla festa di laurea di vostro nipote in realtà è inutile: non ci sarà nessuna festa di laurea o almeno sarà rimandata ad una data in cui speriamo vi serva almeno ancora uno scialle leggero e non il costume da bagno. Quindi facciamolo adesso il cambio di stagione perché, non appena quelli a Roma ci daranno il permesso, dobbiamo essere pronti per scampagnate, gite al mare, visite ai luoghi d’arte e staremo così tanto abbracciati che suderemo e quel maglioncino a collo alto che indossiamo adesso sarà decisamente inopportuno.

4. Ci sono film di cui vi hanno parlato un gran bene e che non siete riusciti a vedere perché troppo presi dalla quotidianità. Chi scrive per esempio non ha mai visto “Colazione da Tiffany” nonostante il proprio partner sia entusiasta della pellicola in questione. Ci sono siti che, a pagamento, vi porteranno direttamente a casa vostra film datati e non. Altri che ci fanno ascoltare audiolibri, anche gratis, direttamente sul nostro dispositivo. Altri che ci fanno rivedere le nostre serie preferite. È il momento buono per recuperare.

5. È il momento buono per conoscere i vostri vicini, quelli che vi guardano arrabbiati quando gli mettete l’auto davanti al loro passo carrabile. Ora che l’auto non la dovete usare potrete capire che sono persone come voi che stanno soffrendo, come voi, all’idea di non sapere quando potranno rivedere il loro fratello e sorella che vivono dall’altra parte della città o addirittura in un'altra città. Quando finisce la diretta Facebook che riprende il flashmob del momento, rimaniamo un altro po’ sul balcone e parliamoci magari scopriremo il loro nome e loro scopriranno il nostro. E quando parcheggeremo davanti al loro garage non ci chiameranno più con improperi irrepetibili ma con il nostro nome a cui seguiranno improperi irripetibili. Sarà comunque più bello.

Sappiamo che è difficile essere costretti a rimanere a casa, è una privazione della nostra libertà. Privazione che ci viene fatta in nome di un bene collettivo. Alla fine di questa pandemia forse avremo imparato che ognuno di noi non è un self made man, ma una persona la cui vita dipende anche dagli altri e che quella degli altri dipende anche da noi. Proprio mentre scrivevo, mi sono arrivate queste parole di oggi di Papa Francesco che nell’udienza odierna in diretta streaming ha detto riferendosi a quanto accade: "dobbiamo ritrovare la concretezza delle piccole cose, delle piccole attenzioni da avere verso chi ci sta vicino, famigliari, amici. Capire che nelle piccole cose c'è il nostro tesoro. Ci sono gesti minimi, che a volte si perdono nell'anonimato della quotidianità, gesti di tenerezza, di affetto, di compassione, che tuttavia sono decisivi, importanti. Ad esempio, un piatto caldo, una carezza, un abbraccio, una telefonata... Sono gesti familiari di attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita abbia senso e che vi sia comunione e comunicazione fra noi…Se viviamo questi giorni così, non saranno sprecati". Non sprechiamoli allora perché forse un giorno li rimpiangeremo.