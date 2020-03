Covid-19, stop ai bar nelle stazioni di servizio

Il commissario prefettizio ordina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei bar posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate nel territorio comunale.



Si legge nell'ordinanza commissariale n. 124 del 20 marzo 2020, a firma del commissario straordinario, il dott. Gaetano Tufariello: «Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori, che risultano molto esposti, data l’oggettiva indisponibilità, sull’intero territorio nazionale, di mascherine e di altri strumenti di prevenzione;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio; Considerato che l'attività di controllo posta in essere dalla Polizia Locale, nonché le numerose segnalazioni pervenute presso la centrale operativa della stessa, hanno evidenziato forme di assembramento anomale e superiori alla media in detti esercizi; Considerato, altresì, che il numero di soggetti risultati positivi al Covid-19 nella Città di Andria, è nettamente superiore a quello registrato negli altri comuni della Provincia Barletta Andria Trani;



Considerato che la ratio della deroga disposta dal DPCM dell’11 marzo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale per tali esercizi risiede nella possibilità di offrire un ristoro a coloro che per ragioni di lavoro si trovino ad affrontare viaggi a lunga percorrenza e quindi sicuramente nelle strade che proprio per la loro naturale natura si trovano fuori dei centri urbani;

Ritenuto pertanto che tale deroga non sia giustificabile per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante posti all’interno dei centri abitati che viceversa si prestano ad essere luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a quelli per cui è già stata disposta la chiusura con il richiamato DPCM; Visti gli esiti della conferenza dei Sindaci della Provincia Bat con il coordinamento del Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani; Visto l’art. 50 del D.L.vo 285/2000 el'art. 32 della legge n. 833 del 23/12/1978;

Ordina - Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio comunale, l’immediata sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei bar posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate nel territorio comunale, ad eccezione di quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada). Le presenti misure devono essere garantire sino al 25 marzo p.v. e, automaticamente, sino al più lungo termine eventualmente stabilito dal Governo per le misure emergenziali. Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199».