Coronavirus, il Commissario prefettizio: «Intensificati i controlli e la sanificazione della città»

Proseguono, intensificati, i controlli delle Forze dell'Ordine per evitare assembramenti ingiustificati e verificare la legittimità degli spostamenti. Questo pomeriggio prendono infatti il via anche quelli congiunti tra Polizia Locale e Carabinieri e Polizia di Stato.

«Questa attività è necessaria ed indispensabile – spiega il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello - e deve essere fatta osservando tutte le modalità previste come ho avuto di precisare anche nella mattinata di ieri, nel corso di una lunga e serena conversazione telefonica con i rappresentati del Movimento 5 Stelle, ai quali ho infatti ricordato che il ruolo di controllo è infungibile, non può che essere effettuato dalle Forze dell'Ordine e che nessun altro può provvedervi andando così in contrasto con i contenuti del Dpcm che vietano ogni forma di assembramento. Dunque i controlli proseguono, intensificati, e la loro efficacia è anche legata al clima di serenità e di collaborazione che tutti, forze politiche, associazioni, movimenti e privati cittadini, devono creare ed alimentare.

L'intensificazione dei controlli si aggiunge alle misure adottate in questi giorni per la sanificazione e pulizia della città (lavaggio delle strade e delle catitoie ancora in corso) e alla ordinanza, adottata stamane, per la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande nei bar delle stazioni di servizio del territorio comunale».