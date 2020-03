La rete Slow Food non si ferma: dona la tua spesa

«Slow Food si batte ogni giorno per affermare il diritto di tutti al cibo buono, pulito e giusto, non finalizzato al mero nutrimento e sostentamento, ma come diritto al piacere, universale, connesso strettamente all’esistenza stessa dell’uomo, essenziale per il pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani.

Oggi siamo chiamati ad uno sforzo ulteriore, di responsabilità e solidarietà, per i più deboli, per i più fragili, per coloro i quali una fissa dimora proprio non ce l’hanno. Abbiamo scelto di #RestareACasa per combattere questa epidemia, ma non potremo sentirci veramente “a casa”, nel nostro garantito diritto al cibo, fino a quando sapremo che quel diritto non è garantito a tutti.

A Casa Accoglienza “S. M. Goretti” della Diocesi di Andria, in Via Quarti, 11, ci sono encomiabili volontari che continuano quotidianamente a svolgere il servizio di carità e di assistenza per i poveri della nostra città. Ma non basta! In questo momento storico occorre l’impegno di tutti noi.

C’è bisogno in particolare di generi alimentari (anche pronti al consumo) e beni per l’igiene del corpo (saponi, gel disinfettanti, ecc… ).

E allora, con la nostra Condotta Slow Food Castel del Monte e la Comunità Tèranga, lanciamo un messaggio che sia di "appello" a quanti intendono donare qualcosa attraverso una spesa anche piccola effettuata presso il proprio negozio alimentare di riferimento o magari ordinando un piatto pronto. Comunicateci dove avete fatto l’ordine o la spesa; noi effettueremo il ritiro con i volontari di Casa Accoglienza.

Offrire assistenza ai più deboli significa restituire dignità all’intera comunità. Diamoci da fare!»

Per info contattare: il numero 0883 592369 oppure 3315350133.

Il Comitato di Condotta Slow Food Castel del Monte