In aiuto all'appello del dott. Carnicella arrivano le mascherine de "La Téranga"

Avevamo dato spazio nei giorni scorsi alla richiesta dei sanitari che quotidianamente si recano nelle case dei malati, in particolare dei pazienti oncologici, in questo delicato momento storico, attraverso le parole del dott. Aldo Carnicella che chiedeva aiuto per reperire mascherine di protezione per operatori e malati: al primo appello del dottor Carnicella ha risposto la sartoria sociale “La Téranga” donando delle mascherine che verranno donate a loro volta ai pazienti oncologici che gli operatori delle cure palliative visiteranno nei prossimi giorni a domicilio.

«La solidarietà - commenta on Geremia Acri, direttore di Casa acc. S. M. Goretti - in questi giorni di emergenza ed urgenza dettata dal covid-19 non si ferma e talvolta si raddoppia. Con questo gesto che arriva da coloro che, in primis, hanno sperimentato la bellezza del dono, possiamo rendere un servizio, seppur minimo, ad altri che stanno combattendo altre battaglie per la vita. Nei luoghi della carità si celebra la grande liturgia: le mani alzate per offrire il pane quotidiano, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, il pane spezzato sulla tavola della mensa e condiviso, il corpo di Cristo dato per il nostro nutrimento, l’acqua che bagna corpo e piedi, l’unzione che rinfranca e ridona vita, la voce dei volontari, sacramento dell’accoglienza e dell’amore di Cristo che si china per lavarci i piedi».

Sappiamo tutti che i Dpi (dispositivi di protezione individuale) sono introvabili e soprattutto quelli monouso richiedono una mole quantitativa non indifferente. Poter utilizzare queste mascherine confezionate dal progetto La Téranga, sanificandole opportunamente, può diventare una pratica meno dispendiosa e sicuramente più agevole nell’attesa che dalla protezione civile giungano altri Dpi a tutela dei sanitari impegnati giornalmente a tutelare queste fasce fragili che non possono accedere purtroppo agli ospedali e agli ambulatori ormai interdetti dall’espandersi del virus.

Un messaggio forte di solidarietà che parte, in questi giorni concitati e preoccupanti per l’epidemia del coronavirus, dalla sartoria sociale “La Téranga”: progetto sostenuto dall’8xmille della Chiesa Cattolica per il tramite della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana.