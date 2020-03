La lunga attesa dell'esito del tampone. Annamaria Ieva racconta: «La notte più lunga della mia vita»

Il lungo sfogo su Facebook arriva a seguito di una lunghissima notte trascorsa in ospedale ad eseguire tamponi e poi ad aspettare l'esito dopo che anche l'Unità Operativa di Patologia Clinica è stata colpita dalla positività al Covid-19 di un operatore. Lei è Annamaria Ieva, infermiera referente dell'unità operativa in questione, e il suo post lo riportiamo integralmente affinché possa servire a far desistere tutti coloro che si credono onnipotenti e che continuano indisciplinatamente a contravvenire alle regole imposte dai decreti e dalle ordinanze commissariali. Bisogna stare a casa. Ora più che mai. Ne va della "salute" anche del nostro ospedale:

«Sapete cosa significa la chiusura del laboratorio analisi dell'ospedale?

Significa che tutti i pazienti bisognosi di prelievo per le chemioterapie, tutti i prelievi per i pazienti in attesa di trapianto, donne in gravidanza, bambini disabili, e per tutti coloro per i quali stavamo continuando il servizio, da oggi saranno costretti a recarsi all'ospedale più vicino con tutti i problemi annessi e connessi agli spostamenti, per chi può affrontarli.



Senza contare tutti i prelievi dei pazienti ricoverati e da ricoverare e tutte le urgenze del pronto soccorso, che invece dovranno essere trasportati con le ambulanze all'ospedale di Barletta determinando un sovraccarico di lavoro pazzesco e l'allungamento dei tempi per visualizzazione dei referti.

Sono giorni che sollecito ad una maggiore attenzione ma, signori miei, se per davvero non cambiano la nostra rotta di comportamento, non riesco ad immaginare a cosa potremo andare incontro.

Voglio solo confidarvi che quella di stanotte è stata la notte più lunga della mia vita.

Nel pomeriggio, ricevo una telefonata in cui mi viene detto che tutto il personale del laboratorio deve rientrare in ospedale, per la necessità di eseguire il tampone a causa di una positività accertata. Il cuore mi si ferma un attimo poi riprende a battere, prima piano, poi più forte, poi mi spacca i timpani ma mi devo muovere, devo andare in ospedale. Ma a fare cosa? Il tampone? A noi? A me? È successo davvero? Mentre le domande si accavallano, indosso il cappotto, prendo la borsa e saluto mio marito con un ci vediamo frettoloso quasi sentendomi in colpa per ciò che stava accadendo.

Arrivo in ospedale, percorro il lungo corridoio che obbligatoriamente mi porta a superare l'obitorio per raggiungere il laboratorio, quando vedo già quasi tutti i miei colleghi in uno stato di agitazione collettiva.

Sono le 18.30. Comincia la distribuzione delle schede da compilare. L'ansia ci fa sbagliare, quasi tutti compiliamo una seconda scheda. Sembra che fuori ci sia un tam tam sonoro, in realtà sono i nostri battiti e i nostri occhi fuori dalle mascherine nascondono in parte i volti angosciati.

Si predispone tutto l'occorrente per i tamponi e se, fino ad allora, per noi erano solo dei bastoncini da infilare nel cavo orale adesso su quei bastoncini sembra essere scritto il nostro destino.

Ore 19.30. Ancora per problemi burocratici non sappiamo dove effettuare i tamponi.

La gola si secca, le vesciche cominciano a farsi sentire e si sente fame d'aria. Qualcuno di noi cerca di lanciare qualche battuta ma con scarso risultato. I cellulari che squillano e le parole che si incrociano attraversando una mascherina riempiono il tempo fino alle 21.00 quando finalmente cominciamo ad eseguire i test.

Ahhhhhhhh, un suono gutturale accompagna il bastoncino che entra, ti striscia, ti brucia la gola e ti lascia. Ti abbandona.

Si rinchiude in una provetta in attesa di partire.

Nel frattempo vengono eseguiti altri tamponi dal pronto soccorso di altri pazienti e nell'intento di trasferire i campioni con una unica ambulanza, si attendono i tempi necessari.

Ore 23.00, finalmente l'ambulanza parte.

Noi ci guardiamo attoniti, increduli e smarriti. Per i risultati serviranno tre o quattro ore.

Tanto lavoro, tanta dedizione, per cosa?

L'attesa è un turbinio di domande, qualcuna silenziosa, qualcuna urlata, qualcuna minacciosa.

L'aria è tesa, terrore e angoscia occupano l'aria fino a renderla irrespirabile.

Ore 01.00, il primario, rende nota a tutti noi, la decisione presa con altri dirigenti, che possiamo tornare a casa e, che appena i risultati saranno pronti, ci verranno comunicati in una nostra chat che lui stesso organizza intitolandola ANTICORONAVIRUS.

Torno a casa, vorrei togliermi di dosso oltre ai vestiti anche tutti i pensieri, ma ciò non succede.

Metto il pigiama e mi metto a letto nella camera libera di mio figlio, eh si, perché è scattata la quarantena. Isolamento preventivo.

Mi metto a letto ma mi ritrovo con gli occhi sgranati verso l'alto e allora mi rialzo e vado a prepararmi una camomilla doppia.

Mi metto comoda e la sorseggio ripensando all'accaduto.

La testa mi scoppia, ritorno a letto e noto che la chat ANTICORONAVIRUS comincia a riempirsi di frasi che ci accompagneranno fino alle 4.44 quando finalmente il nostro primario ci comunica i risultati...della partita della nostra vita.



Alla prima positività, se ne aggiungono altre due, tutti gli altri test sono negativi.

Non c'è gioia, non c'è serenità, perché tre della mia equipe, staranno versando lacrime, lacrime che comunque scendono sul volto di tutti noi, perché il nostro lavoro è fatto di passione, di amore e quando qualcuno soffre noi soffriamo con loro.

La negatività è un dato di fatto ma tutti siamo contagiati dallo stesso stato d'animo che questa situazione ci sta trasmettendo.

Sperando in un futuro prossimo migliore mi godo la stanza di mio figlio».