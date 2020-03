Era meglio quando stavamo peggio

La frase o, meglio, affermazione si riferisce a vissuti appresi dai nonni o, come nel mio caso, dai miei genitori portatori del vissuto della Seconda Guerra Mondiale, periodo di importante privazione e cambiamento epocale, dove tutti avevano preso contatto con la precarietà della vita e con la realtà della morte e della fatalità dei vari principi smentiti dall’imprevedibile.

Ora con tutti i dovuti distinguo, e con le dovute incognite legate alla imprevedibilità degli eventi, nella speranza che siano meno nefasti possibile, l’epoca del coronavirus ha segnato la necessità di esplorare angoli da tempo nascosti del nostro mondo psicologico.

Tanti gli analisti, tanti i virologi e i portatori di innovative letture, io vorrei invece costruire lo stimolo per dirci cosa faremo dopo noisopravvissuti e soprattutto cosa sopravvivrà di noi come abitudini, cosa metteremo indiscussione del passato che ovviamente sarà spazzato via da questa spallata virale.

Se è vero che oggi l’inquinamento sia stato abbattuto e quindi stiamo facendo respirare il pianeta, ritorneremo ad inquinare?

Se il nostro modo di lavorare ha scoperto che tanti possono rimanere a casa lavorando, dopo si ritornerà ad intasare le strade per raggiungere gli uffici per fare quello che facevano bene e anche con un carico sociale diverso?

E il concetto di cura sembra abbia azzerato il carico di richieste, forse eccessive, al Sistema Sanitario partendo dalla frontiera dei medici di base che ovviamente hanno visto ridefinirsi le richieste e forse anche i carichi.

Anche io come psicologo della riabilitazione psichiatrica, nonché psicoterapeuta sul territorio, ho visto la maturità dei miei pazienti che hanno diradato inutili difficoltà per concentrarsi sull’essenziale,a volte diventando anche supportivi di noi operatori che “forti” ci siamo scoperti esserlo un po’ meno.

L’economia che ha ridefinito le priorità evidenziando le fragilità, come le difese immunitarie che il virus attacca nei più deboli.

E le relazioni… il nostro mondo emozionale come si sta presentando e come si ritroverà? I morti, come i contagiati, ci vedono difendere il nostro stretto spazio, sperando di non esserne venuti a contatto, ma dietro questo spirito di conservazione quali abbracci e vicinanza saremo in grado di riservarci dopo?

Il silenzio, gli spazi vuoti, la natura che non si ferma e che finalmente ritorniamo a vedere presente, a desiderarla… il valore della vita si può apprezzare se abbiamo presente la morte, e il valore del nostro avere come scambio essenziale.

Quel recupero della intimità che alcuni avevano abbandonato, o non conoscevano proprio, oggi è la realtà che non sempre è bella e facile da mantenere.

Le regole e le prescrizioni in certi momenti non si discutono, ma alcuni continuano a farlo, alimentando una confusione che ritroveremo anche dopo.

I temi ridondanti della politica e dell’odio per il “diverso” per poi scoprire che gli scenari li hanno ridisegnati altri contenuti, dai barconi non venivano solo minacce, ma anche il bisogno di accoglienza.

Se la politica avrà sempre gli stessi protagonisti con gli stessi contenuti non avremo appreso nulla toccando la morte e la privazione.

Tutti i problemi antecedenti l’epidemia dove sono finiti? Le nostre preoccupazioni precedenti ora dove si sono collocate?

Una crisi importante, un momento che sarà servito se sapremo farne tesoro… se il tempo non avrà cambiato le nostre peggiori abitudini, non ne avremo gestito bene il significato.

Noi psicologi abbiamo proprio questo ruolo, come lo stesso significato etimologico dice… di gestire per spostare in altri modi di fare, affrontare la crisi come una valida spinta al cambiare.

Riflettiamo in modo rilevante sul dopo, ovviamente partendo ora dal rispetto delle prescrizioni, che non sono discutibili, perché nei periodi difficili, di emergenza, bisogna semplificare i contenuti e non confonderli… nel nostro “dopo” noi cosa vorremo fare, cosa vorremo essere per dare un significato diverso al macrosistema?

Mi astengo dal fare riflessioni che ormai vi chiedono di "far girare..” facciamo propositi e scriviamoceli per evitare di renderli futili dopo, e magari questo periodo possa anche permetterci di dire che stando peggio abbiamo recuperato l’essenziale, per definire meglio il senso della nostra esistenza, non sprecandola.

Oggi la paura del contagio, dopo il bisogno di farlo, quel senso virale del positivo, che dia il giusto significato all’amore, all’ambiente, alla fede e ogni altra dimensione reale e autentica e meno artificiale.