Coronavirus, domenica quasi mille persone controllate nella Bat

Nella giornata di domenica 22 marzo sono state 973 le persone controllate dalle Forze di Polizia nell’intero territorio della provincia di Barletta Andria Trani, nell’ambito delle attività messe in campo per garantire l’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus; 118 di queste sono state denunciate per violazione dell’art. 650 del Codice Penale.

A questi numeri si aggiungono i controlli nei confronti di 64 esercizi commerciali, con 3 titolari denunciati per aver violato l’art. 650 del Codice Penale.

Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono a 17.687; le denunce per violazione dell’art. 650 del Codice Penale sono 1.382, mentre 30 quelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; a questi numeri si aggiungono 4 arresti e 31 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 3.040, con 49 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale ed 11 titolari sanzionati amministrativamente.

I controlli, eseguiti dalle Forze dell’Ordine con la collaborazione delle Polizie Locali dei dieci Comuni e con il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente nei prossimi giorni.

Intanto, quest’oggi si sono tenute in videoconferenza due riunioni (una tra il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante ed il Presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana, l’altra tra il Prefetto ed i Sindaci della provincia) per esaminare e stabilire le conseguenti linee di attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di domenica 22 marzo, con cui sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nel documento allegato, ed è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Continue, inoltre, le interlocuzioni tra la Prefettura e la Camera di Commercio di Bari per individuare le aziende corrispondenti a quelle individuate nell’elenco di cui al DPCM del 22 marzo.

Si rinnova infine l’invito a tutti i cittadini ad osservare scrupolosamente le regole dettate dal Governo che impongono, in particolare, di limitare gli spostamenti personali soltanto per comprovate esigenze di lavoro, di salute e di stretta necessità.