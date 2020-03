Maltempo, risveglio coi fiocchi di neve anche per Andria

A rendere ancor più “particolare” il mese di marzo sono stati i fiocchi di neve con cui si sono svegliati gli andriesi stamattina.

Così come da previsioni meteo il brusco abbassamento delle temperature, anche a bassa quota, ha fatto sì che anche nella nostra città cadesse la neve.

La situazione dovrebbe migliorare in serata per poi ripetersi domani. Per giovedì, invece, previste piogge e temporali.