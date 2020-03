Le foto del degrado in viale Istria angolo via Bonomo Copyright: n.c.

Anche di fronte all’emergenza coronavirus l’inciviltà di qualche nostro concittadino non va in quarantena. A segnalare la situazione di degrado venutasi a creare in viale Istria, angolo via Bonomo, è un nostro lettore «voglio segnalare una situazione igienico-sanitaria che si verifica ormai da anni in quel tratto di marciapiede dove è ubicata una pattumiera che tutto svolge tranne che il suo fine di raccogliere rifiuti.

Questa è ormai da tempo un urinatoio per i cani sia dei residenti della zona che, puntualmente e ripetutamente, portano i loro amati a fare i bisogni quotidiani, che di proprietari di passaggio.

Quello che voglio evidenziare con questo mio intervento è la mancanza, proprio in questo delicato periodo sanitario, di un controllo igienico da parte degli organi comunali preposti a evitare che tali situazioni non scatenino altre complicazioni di tipo sanitario, perchè se non ci ammazza il Covid-19 ci prenderemo infezioni di altro tipo.

Il problema diventa ancor più evidente e lo si sente a naso proprio nelle giornate asciutte e senza ventilazione, quando l'odore nauseabondo di urina risale verso l'alto ed entra nel naso di chi in quella zona risiede o ci transita.

Rinnovo l'appello ai proprietari di cani a non approfittare in questi giorni di scarsa presenza di cittadini per le strade e a non sentirsi legittimati ad abbandonare le feci dei loro animali ovunque.

All'amministrazione chiedo di provvedere ad una sanificazione della zona segnalata oppure di eliminare la pattumiera stradale perchè tanto nessuno la utilizza o quanto meno viene utilizzata dai residenti della zona per sversare quotidianamente l'umido giornaliero senza attendere il calendario settimanale.

Le immagini che allego sono state riprese in un recente periodo in assenza di piogge ed il colore del liquido che si può bene vedere nella pozzanghera lascia ben capire di quale sia la situazione che si vive nella zona».