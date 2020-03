Ancora troppa gente davanti ai supermercati: gli asintomatici sono bombe a orologeria

Non è bastato l'appello degli operatori del settore alimentare ad acquietare gli animi indisciplinati di molti (troppi) andriesi che giornalmente, soprattutto nelle ore mattutine, affollano i supermercati e negozi di generi alimentari, in barba alle più elementari regole di buonsenso che vorrebbero un ordine più legato al concetto di "stretto necessario". Un concetto che sfugge ai più e, puntualmente, ogni mattina, davanti ai supermercati sia del centro che periferici è un delirio di gente in fila, anche sotto la pioggia di questi giorni, in attesa del proprio turno per entrare ed accaparrarsi generi alimentari per lo più a lunga conservazione, malgrado le raccomandazioni del Governo che ha assicurato: i supermercati non chiuderanno!

Il panificio consiglia la sfornata delle 12, il fruttivendolo ha lasciato le primizie da ritirare rigorosamente a prima mattina, la latteria e poi la sanitaria, la farmacia per le mascherine, e poi un ultimo giro in pescheria per il ritiro del pesce fresco pulito. Ok, ma oggi è giovedì e come da tradizione si mangia carne, vuoi mettere? Un nuovo pretesto per fare il giro dei negozi. No, così non va! Urge una vera presa di coscienza: la spesa può essere necessariamente svolta settimanalmente, prendendo tutto quello che una famiglia, anche numerosa può consumare. Una volta a settimana basta e avanza.

Ma come dobbiamo farvelo capire che del coronavirus spaventa la asintomaticità? Molti probabilmente sono affetti dal virus, non sanno di esserlo, ma sono delle bombe ad orologeria tra la gente che può essere esposta al rischio di infettarsi.

Fare la spesa a più riprese, per dirla con parole semplici, è un comportamento da evitare, che rischia di compromettere lo sforzo di tutti quelli che fanno i "bravi".

Tutti siamo chiamati al massimo senso di responsabilità: facciamo la spesa solo quando strettamente necessario e in modo da garantirci autosufficienza per una settimana e soprattutto evitiamo di sottrarre farina, lievito e alcool come se non ci fosse più un domani. E che ca...!